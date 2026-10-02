El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos advirtió al Reino Unido con reducir la inversión en función de lo severa que sea la sanción que reciba el Manchester City en relación al caso de las irregularidades financieras.

Según el medio económico Bloomberg, mandatarios de Emiratos Árabes Unidos han advertido al Gobierno británico de que la sanción que la comisión independiente decida puede tener un impacto en el “apetito para inversiones y compromisos a gran escala en el Reino Unido”.

El Manchester City fue comprado en 2008 por el fondo de inversión de Abu Dabi y ahora ha sido demostrado que defraudó más de 1,000 millones de euros entre 2009 y 2018 en patrocinios inflados, la mayoría de ellos con empresas procedentes de Emiratos Árabes Unidos.

Según datos de Bloomberg, en los últimos cinco años, Emiratos Árabes Unidos ha invertido más de 30 millones de libras (36 millones de euros) en sectores importantes del Reino Unido como defensa, ciencia y tecnología, además de que hay planeada una cumbre entre los dos países para octubre.

Miembros del Gobierno británico están “frustrados” por la actitud de Emiratos Árabes Unidos en este escándalo, ya que entienden que estaban al tanto de las irregularidades cometidas por el Manchester City durante casi una década y que insistieron en que no estaban haciendo nada incorrecto.

Manchester City have lodged their appeal against the verdict delivered by the independent regulatory commission which found them guilty of almost all charges relating to breaches of the Premier League’s financial rules.



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Emiratos Árabes Unidos responde a declaraciones del gobierno

La posición de Emiratos Árabes Unidos llega después de las controvertidas palabras del primer ministro británico, Andy Burnham, que tuvo que retractarse tras decir que sería “muy preocupante” perder a los dueños del Manchester City si estos tuvieran que abandonar el club por el escándalo.

Un portavoz de Downing Street tuvo que emitir un comunicado unas horas después en el que dejó claro que nadie está por encima de la ley y que los culpables tendrán que asumir las consecuencias de sus actos.

El Manchester City comunicó este viernes que ya ha presentado la apelación por las irregularidades financieras. Se espera que haya un veredicto final para enero.

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