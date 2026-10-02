Dueño del West Ham demanda a BBC por casi $200 millones por acusaciones de conducta sexual inapropiada

El empresario David Sullivan, copropietario del West Ham United, inició acciones legales contra la cadena pública británica BBC. El dirigente exige una indemnización de 150 millones de libras (unos $197 millones de dólares) por daños y perjuicios por daños y perjuicios a raíz de la emisión del documental “Predator: The Billionaire Football Boss”, estrenado el pasado 8 de junio.

A través del escrito presentado ante los tribunales y recogido por The Athletic, Sullivan rechaza categóricamente todos los señalamientos de índole sexual contenidos en el reportaje y solicita la retirada inmediata de la pieza de la oferta digital del medio.

La investigación audiovisual expone los testimonios de siete mujeres que imputan a Sullivan comportamientos inapropiados entre 1980 y 1990. El magnate argumenta en la demanda que la difusión del programa le ha ocasionado un quebranto mercantil y bancario irreparable, además de desencadenar una severa degradación de sus activos financieros.

Aunque la marejada mediática forzó su dimisión de la presidencia ejecutiva del club londinense poco después del estreno, el directivo mantiene bajo su control el 40 % de las acciones de la entidad de la Premier League.

Mientras el proceso judicial sigue su curso en las cortes de Londres, el West Ham United enfrenta un periodo de incertidumbre reputacional que podría frenar eventuales procesos de venta o la entrada de nuevos socios.

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