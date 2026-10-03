Eva Longoria y Sofía Vergara lucieron brillantes en la Semana de la Moda de París

Eva Longoria y Sofía Vergara pusieron su sello a dos de las citas más exclusivas de la Semana de la Moda de París. Mientras Longoria acompañó a Victoria Beckham en la presentación de su colección primavera-verano 2027, Vergara acaparó miradas durante una cena de Bulgari con un espectacular diseño de Roberto Cavalli.

La presencia de ambas coincidió con una agenda cargada de encuentros alrededor de las nuevas propuestas que marcarán la temporada del próximo año.

La capital francesa también recibió a otras figuras como Ivy Getty, Pia Wurtzbach y Sofía Achaval, aunque las dos actrices latinas tuvieron sus propios momentos de protagonismo.

Eva Longoria apuesta por el chocolate

Longoria acudió al desfile de Victoria Beckham en la Conciergerie con una elección alejada del negro habitual en este tipo de eventos. La actriz optó por un vestido satinado en tono chocolate, de tirantes y cuello holgado, con una silueta ligeramente ceñida que daba paso a una falda amplia y fluida.

El estilismo se completó con un bolso de mano color vino y unas sandalias de tacón muy alto. El resultado mantuvo la elegancia minimalista que suele acompañar a las apariciones de la actriz y, al mismo tiempo, puso el foco en una tonalidad que ha ganado presencia entre las propuestas de moda de esta temporada.

La elección tenía, además, un significado especial, ya que Longoria mantiene una amistad con Victoria Beckham y quiso acompañarla en una presentación clave para la firma.

Sofía Vergara deslumbra con Roberto Cavalli

Horas antes, Sofía Vergara había sido una de las invitadas destacadas de la cena de Bulgari celebrada en Chez Jacques Garcia. La actriz llegó con un vestido de Roberto Cavalli para Just Cavalli que no pasó desapercibido.

El diseño, ajustado y de largo hasta los pies, tenía tirantes finos, escote en pico y una estructura de inspiración corset. Los detalles dorados repartidos por toda la pieza aportaron un efecto exótico que Vergara reforzó con una gargantilla Serpenti de Bulgari y un “clutch” a juego.

La actriz colombiana llevó además una manicura en tonos dorados y dejó su melena suelta y lisa. Para el maquillaje escogió tonos tierra y un marcado ahumado en los ojos, una combinación que acentuó todavía más el carácter de su estilismo.

Victoria Beckham presenta su nueva colección

La jornada también tuvo como protagonista a Victoria Beckham, quien presentó su propuesta para primavera-verano 2027. La diseñadora mantuvo las líneas depuradas que identifican a su firma, con colores neutros, blazers de inspiración masculina, faldas midi, camisas amplias y pantalones de silueta relajada.

El clásico “slip dress”, las chaquetas “oversize” y los bolsos de mano tipo sobre también ocuparon un lugar destacado en la colección.

Para cerrar su desfile, Beckham eligió un traje gris de dos piezas compuesto por una americana de hombros marcados y pantalones anchos de cintura alta. Lo acompañó con un cinturón negro, un top básico y zapatos de tacón. Su cabello liso y suelto y un maquillaje luminoso en tonos rosados completaron su aparición.

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