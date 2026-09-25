“Shak City”: ni Shakira se cree la experiencia que creó en Madrid

Shakira ya está haciendo de Madrid mucho más que una parada de su “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. En Villaverde, la cantante levantó “Shak City”, un enorme espacio pensado para acompañar sus presentaciones con música, gastronomía, literatura, arte, moda y distintas actividades que convierten la llegada al concierto en un plan que puede comenzar muchas horas antes de que ella aparezca sobre el escenario.

La propuesta, instalada en Iberdrola Music, ocupa alrededor de 150,000 metros cuadrados y acompaña una residencia que se extiende hasta el 11 de octubre. Después de los primeros shows, la respuesta del público ha sido una auténtica locura y todavía quedan jornadas para disfrutar de esta experiencia que la propia artista ha mostrado en sus redes sociales.

Macondo aparece en pleno Madrid

Uno de los grandes protagonistas de “Shak City” es “Macondo Park”, un espacio inspirado en “Cien años de soledad”, la obra de Gabriel García Márquez. La referencia a la literatura latinoamericana sirve como punto de encuentro para una propuesta que reúne ocho espacios temáticos y busca conectar distintas expresiones culturales de España y Latinoamérica.

“La Biblioteca”, creada junto a Penguin Random House, reúne libros relacionados con el universo de Shakira y la literatura iberoamericana, además de clubes de lectura, encuentros con autores y experiencias interactivas. En “El Mercado”, el chef Rafa Zafra pone el acento en la gastronomía latinoamericana.

La experiencia también incluye un “Museo de Shakira”, con materiales de la trayectoria de la cantante; “El Taller”, dedicado a creatividad, moda y belleza; “Club Loba” y “Macondito”, pensado especialmente para las familias y los más pequeños.

La música empieza antes del show

El concierto tampoco es el único momento musical. Los escenarios del recinto reciben a artistas como Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Yerai Cortés, Gale, Maro, J Noa y Ángeles Toledano, entre otros nombres españoles y latinoamericanos.

Y cuando termina el espectáculo principal, durante algunas noches todavía queda espacio para seguir celebrando. “Macondo Plaza” prolonga la experiencia con propuestas inspiradas en el carnaval y la cultura latina.

En el centro de todo está el “Estadio Shakira”, un recinto temporal diseñado específicamente para esta residencia y vinculado al estudio danés Bjarke Ingels Group (BIG), responsable también del espacio construido para la residencia de Adele en Múnich en 2024.

La propuesta incluye distintas opciones para vivir los conciertos, desde áreas de hospitalidad, hasta alternativas premium como “Garden” y experiencias VIP que pueden superar los 1,000 euros por persona.

Shakira tendrá presentaciones en Madrid hasta el 11 de octubre, mientras “Shak City” mantiene vivo el entorno que rodea cada jornada. La apuesta transforma la idea tradicional de ir a ver a una artista y convierte cada fecha en una experiencia mucho más amplia, con la música como punto de partida y todo un universo cultural alrededor.

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