David Ellison anunció el nombre que tendrá la fusión de Warner Bros. Discovery y Paramount

A finales de esta semana, se anunció que el acuerdo entre 12 fiscales generales estatales y ejecutivos de Paramount Skydance había sido aprobado por la jueza Araceli Martínez-Olguín. Esa aprobación dejó el camino completamente libre para que David Ellison concrete la fusión entre su conglomerado y Warner Bros. Discovery el próximo 6 de octubre.

Días antes de que se firme oficialmente la venta, se informó sobre las primeras bajas que Warner tendrá en su plantilla. La primera noticia ha estado relacionada con dos de los líderes de la marca, Michael De Luca y Pamela Abdy, quienes en los últimos años estuvieron dirigiendo Warner Bros. Pictures.

Ahora, Ellison ha anunciado que la fusión entre ambos conglomerados tendrá como nombre Skydance, el cual durante el último año fue el apellido de Paramount luego de que Ellison se convirtiera en el CEO. Hay que destacar que Skydance es el nombre de la compañía estadounidense de cine y televisión que fundó el mismo Ellison en 2006 y con la que comenzó a hacerse conocido en la industria del entretenimiento.

En un comunicado enviado por el magnate a su actual equipo de trabajo, escribió: “Al unir Paramount y Warner Bros., queríamos preservar lo que ha hecho icónicos a cada uno de estos estudios. Ambos tienen identidades distintivas, legados extraordinarios y marcas que han conectado con el público durante generaciones”.

Hay que destacar que, tras esta fusión, Ellison quedará como dueño de marcas como HBO y CNN, entre muchas otras franquicias importantes de la industria. Para justificar la elección de Skydance como nombre de la fusión, dijo: “Buscábamos un nombre que le diera a la compañía combinada una identidad propia, al tiempo que permitiera a Paramount y Warner Bros. —y a todas nuestras extraordinarias marcas— seguir siendo protagonistas”.

Mientras se revelan nuevos pasos en esta fusión, la cual ha sido la mayor polémica en Hollywood durante este año, miles de empleados de Warner Bros. Discovery se encuentra a la espera de qué pasará con sus contratos. Aunque el acuerdo con los 12 fiscales generales estatales, incluyendo a Rob Bonta, logró que Ellison se comprometiera a crear un fondo de millones de dólares para cubrir necesidades de los despedidos.

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