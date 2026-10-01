David Ellison cerraría la compra de Warner Bros. Discovery el 6 de octubre

La semana pasada, se informó que Rob Bonta, fiscal general de California, junto con otros 12 fiscales generales habían llegado a un acuerdo con David Ellison, actual CEO de Paramount Skydance, para dejar el camino libre a la compra de Warner Bros. Discovery.

Poco tiempo después de que se informara sobre el acuerdo, Bonta expresó seguir estando en desacuerdo con la fusión de ambos conglomerados. Sin embargo, ahora el acuerdo ha sido aprobado por la jueza Araceli Martínez-Olguín.

Martínez-Olguín fue la misma jueza que programó el juicio para evaluar el incumplimiento de la ley antimonopolio de la que los 12 fiscales acusaron a Paramount. Hay que recordar que se está hablando de esta fusión desde enero de este año, y la compra se convertiría en la más costosa en la historia de Hollywood al estar valorada en $111,000 millones de dólares.

Tras la aprobación del acuerdo por parte de la jueza se espera que la compra se cierre el próximo 6 de octubre, según información compartida por “Variety”.

Martínez-Olguín dijo sobre el acuerdo: “El Tribunal considera que el decreto de consentimiento propuesto representa una resolución razonable, tanto en los hechos como en el derecho, de la controversia”. También expresó que el acuerdo “refleja una resolución procesalmente sólida”.

Algunos de los puntos del acuerdo que se han hecho públicos está la prohibición de la venta de los estudios de ambos conglomerados en California, evitando así que sus sedes principales se trasladen a otro lugar de Estados Unidos.

Mientras el camino queda despejado para Paramount, su CEO, David Ellison, también ha aprovechado para anunciar que Ynon Kreiz, quien es actualmente director ejecutivo de Mattel, se convertirá en el codirector ejecutivo de la entidad resultante de la fusión.

Hay que recordar que desde enero de este año muchas personas de la industria se pronunciaron en contra del acuerdo, pero este ya se hará una realidad.

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