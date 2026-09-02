Celebridades judías apoyan a Mark Ruffalo tras acusaciones de Paramount

Como una forma de apoyo a Mark Ruffalo, varias celebridades de Hollywood que son judías han firmado una carta con la que quieren defender al actor de las acusaciones recibidas por parte de ejecutivos de Paramount.

En la carta se expresa que el conglomerado ha impulsado una “campaña de desprestigio” contra Ruffalo al acusarlo de ser antisemita. Es por eso que 180 personalidades judías han decidido firmar esta carta, entre esas personalidades se puede destacar a Joaquin Phoenix, Jonathan Glazer, Joel Coen, Todd Haynes, Ilana Glazer, Hannah Einbinder, James Schamus, Emma Seligman, Tony Kushner, Jane Schoenbrun y Wallace Shawn.

La carta fue difundida este martes 1 de septiembre y en ella dice: “Somos artistas, escritores, profesionales creativos, líderes religiosos y pensadores judíos que, en respuesta a la escandalosa campaña de desprestigio contra nuestro respetado colega Mark Ruffalo”.

Hay que recordar que el portavoz de Paramount atacó a Ruffalo luego de que el actor criticara la transacción que el conglomerado espera cerrar para fusionarse con Warner Bros. Discovery. En ese momento, dijo: “Nos preocupa cuando se invocan tropos antisemitas en presunto servicio de una disputa comercial. Palabras como ‘genocidio’ y ‘apartheid’, aplicadas a una transacción corporativa, no solo son incorrectas —son ir demasiado lejos, y banalizan el sufrimiento real que esas palabras buscan describir. Esto no merece una respuesta en la misma línea—, y para que quede claro, no toleramos prejuicio de ningún tipo, contra nadie”.

Poco después, Rufallo compartió su respuesta a esos comentarios en su cuenta de X, dijo: “La acusación de que soy antisemita es alarmante y fundamentalmente deshonesta. Criticar las acciones del primer ministro israelí, un contrato de tecnología militar o los ejecutivos que lo suministran no es lo mismo que criticar a las personas judías“.

Siguiendo en la misma línea, en la carta firmada por personalidades de Hollywood, apunta: “Señalar las conexiones cruciales entre lo que sucede en Gaza y lo que sucede en Hollywood es precisamente lo contrario del antisemitismo. Para nosotros, es la esencia misma del deber ético judío”.

Reafirmación del descontento por la fusión entre Warner Bros. y Paramount

Además de defender a Mark Ruffalo de los comentarios que ha recibido, en esta carta firmada por 180 figuras de la industria también se ha expresado el rechazo a la fusión entre Warner Bros. Discovery y Paramount. Hay que recordar que este acuerdo está valorado en $110,000 millones de dólares.

Expusieron: “La fusión propuesta entre Paramount y Warner Brothers Discovery no es una simple combinación de dos enormes multinacionales. Sí, destruirá miles y miles de puestos de trabajo. Sí, consolidará aún más el control oligárquico de nuestros medios de comunicación (como lo demuestra el desmantelamiento de CBS News). Sí, ahogará la competencia y la creatividad en la producción y distribución de cine y televisión”.

Esta no es la primera vez que estrellas de Hollywood hablan sobre los problemas que generará esta fusión, pues hace meses se compartió otra carta, promovida por Ruffalo. En ese momento, el actor también llegó a afirmar que habían personas que tienen miedo de firmar la carta por preservar su futuro en la industria.

En esa carta, se decía: “El resultado serán menos oportunidades para los creadores, menos empleos en todo el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para las audiencias en Estados Unidos y en todo el mundo. De manera alarmante, esta fusión reduciría el número de grandes estudios cinematográficos estadounidenses a tan solo cuatro”.

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