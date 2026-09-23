CNN estará en manos de Paramount desde octubre de este año

A inicios de semana, se confirmó que Paramount logró llegar a un acuerdo con los 12 fiscales generales de Estados Unidos que lograron paralizar la fusión entre el conglomerado dirigido por David Ellison y Warner Bros. Discovery. El anuncio del acuerdo se dio luego de un fin de semana de negociaciones.

La fusión entre Paramount Skydance y Warner se anunció en enero de este año, cuando David Ellison logró superar la oferta inicial que había hecho Netflix. Todo el negocio recibió críticas de la industria y la intervención de 12 fiscales generales, liderados por el de California, Rob Bonta.

La denuncia hecha por los fiscales hizo que el negocio pudiera retrasarse hasta marzo del año pasado, pero eso era negativo para Paramount. Durante semanas, ejecutivos del conglomerado estuvieron buscando conversaciones con los fiscales e incluso llegaron a amenazar con que se llevarían las oficinas generales de Paramount de Los Ángeles, lo que podría haber afectado fuertemente al estado.

Además de muchas sagas y marcas que están dentro de la empresa Warner Bros. Discovery, durante todos estos meses, estuvo en disputa el destino de CNN. La incertidumbre siempre existió, pero se califica como de “funeral” el ambiente actual del canal.

Según “Variety”, el presidente y director ejecutivo de CNN, Mark Thompson, les dijo a sus empleados este lunes: “En los próximos días escucharán mucho más sobre lo que esto significa para CNN, incluida la fecha de cierre”.

Los empleados del medio informativo tienen como referencia lo que Ellison se convirtió en el propietario de CBS News el año pasado y nombró a Bari Weiss como la directora general.

Muchos de los trabajadores de ese medio han hecho público su descontento con Weiss, pues consideran que “muchos de los trabajadores de ese medio han hecho público su descontento con”.

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