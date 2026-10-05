El tiempo de hoy en Chicago para este lunes 5 de octubre

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Por esta razón, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 5 de octubre.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de máxima y los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 1 durante el día y del 1 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se prevén pocas nubes.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:52 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:26 h. En total habrá 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos cielos sin nubes. La temperatura máxima estimada será de 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 57 (14 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 1% por la mañana, 3% por la tarde y 1% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida porque su clima es difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima