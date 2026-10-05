Pronóstico del tiempo en Nueva York para este lunes 5 de octubre

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir este lunes en Nueva York? Para empezar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana variarán entre los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima y los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a sentir rondará los 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 9.32 mph durante la primera mitad del día y los 8.08 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 06:56 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:32 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 48 y los 63 grados Fahrenheit (9 y 17 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 5% por la tarde y 2% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.