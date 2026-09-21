Shakira comenzó con éxito su primera residencia en Madrid

El 18 de septiembre, Shakira dio inicio a su residencia en Madrid, España, que es parte del cierre de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Además de dar inicio a un evento histórico en su carrera y en la ciudad, el show del viernes también significó su regreso a España tras su separación de Gerard Piqué.

Durante meses, Shakira estuvo preparando un espectáculo que no solo incluye su concierto. La cantante colombiana construyó su propio estadio en Madrid y alrededor de él diseñó un universo que busca celebrar a la cultura latina.

Durante toda la tarde y noche de las 12 fechas confirmadas, este evento incluirá literatura, arte, moda, gastronomía y mucho más de la cultura. Incluso, anunció un cartel estilo festival de artistas que se irán presentando cada uno de los días.

Durante el primer fin de semana de la residencia, Shakira logró reunir a 165,000 personas en el recinto.

Laura Pausini fue la artista invitada en este primer fin de semana de la residencia. Crédito: Nicolas Gerardin | Cortesía

En redes sociales se han compartido videos de la experiencia en el llamado Macondo Park, al mismo tiempo que partes del concierto. Lo que más se comparte son videos de ella cantando varios de sus clásicos como “Suerte” o “Te dejo Madrid”.

En el show del domingo 20 de septiembre sorprendió a los asistentes al invitar al escenario a Laura Pausini, con quien cantó “Antología”.

En el mismo fin de semana que Shakira comenzó su residencia en Madrid, también se publicó una nueva canción junto con Maluma.

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