Shakira resalta su brillo natural en el desfile de Tom Ford en París

Shakira aprovechó su pequeño break entre la mitad de sus presentaciones en la residencia de Madrid, España, para asistir este miércoles al desfile de Tom Ford como invitada especial durante la semana de la moda en París, logrando llamar la atención con el brillo de su sencillez.

La cantante colombiana fue una de las más alabadas de la noche justamente por eso, por el hecho de no necesitar muchos detalles y accesorios para resaltar su belleza natural.

Shakira luce muy cómoda y cautivadora

La intérprete de “Loba” lució un hermoso vestido negro de la firma de Tom Ford sin mangas y con un brillante borde de cristal que sobresalía por los costados. A eso se le suma una abertura a lo largo de toda su espalda que le da un toque de sensualidad y simplemente realza su piel.

A este outfit se le deben incluir los lentes al estilo que generalmente los usa y su característico cabello rizado, que volvió a dar de qué hablar por lo largo y natural que lucía. Su sobresaliente atuendo se puede apreciar gracias a un video compartido por el portal Voguelatam.

La colombiana fue espectadora de todas las innovaciones de la moda en este desfile desde la primera fila, estando acompañada de otras celebridades.

Shakira quiere terminar su tour por todo lo alto

Apenas concluyó el evento, Shakira se regresó a España para terminar de preparar los detalles para su presentación este viernes, 2 de octubre, en el denominado Macondo Park e igualmente para las cinco fechas restantes para dar por concluida su exitosa gira por el mundo.

El público está a la expectativa de qué les tendrá preparado Shakira para las noches restantes, debido a que siempre busca dar lo mejor en cada show y en esta ocasión aún más, al tratarse de una de sus giras más exitosas. Uno de los cantantes esperados es Maluma; para que puedan cantar por primera vez en vivo su nueva colaboración “Agua”, el colombiano estaría confirmado para el 9 de octubre, según algunas fuentes.

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