Nueva York: el tiempo para hoy martes 6 de octubre

¿Cómo vestirse apropiadamente para salir por las calles de Nueva York este martes? La predicción del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de máxima y los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que vas a experimentar será de 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 8.08 mph en el día y los 2.49 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:57 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:30 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se espera escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 68 grados Fahrenheit (14 y 20ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 9% por la tarde y 3% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.