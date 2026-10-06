Pronóstico del clima en Chicago para este martes 6 de octubre

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Por eso mismo, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy martes 6 de octubre.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) y una mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 10.56 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:53 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:24 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén nubes y claros. La temperatura máxima estimada será de 77 grados Fahrenheit (25 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 57 (14ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 5% por la mañana, 5% por la tarde y 5% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar bastante en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima