Una Nueva Jersey donde toda familia latina puede prosperar

Cada año, del 15 de septiembre al 15 de octubre, nuestra nación celebra el Mes de la Herencia Hispana para honrar la rica herencia cultural y las enormes contribuciones que las comunidades hispanas y latinas aportan al Estado Jardín.

Las familias y los negocios latinos son parte de la rica herencia de Nueva Jersey. El aporte cultural y social de los latinos e hispanos está tejido en la esencia misma de quienes somos. Lo vemos en los extraordinarios restaurantes de todo el estado, en los pequeños negocios que dan energía y nueva vida a nuestros vecindarios, y en las tradiciones que comparten con todos nosotros y que enriquecen a nuestro estado.

Los latinos también son nuestros maestros, médicos, enfermeras y socorristas, las personas a quienes acudimos para cuidar de nosotros mismos y de nuestras familias. Son abogados en nuestras cortes, periodistas en nuestras salas de redacción, artistas que enriquecen nuestra cultura y trabajadores que mantienen en funcionamiento, todos los días, los hoteles, restaurantes y negocios con los que contamos. La comunidad hispana fortalece a nuestras comunidades y a todo nuestro estado.

Las enormes contribuciones de esta comunidad llegan a cada rincón de Nueva Jersey, desde los agricultores que llevan el alimento a nuestras mesas hasta la comida y la música que enriquecen nuestra vida diaria.

Este año, el Mes de la Herencia Hispana llega en un momento difícil para muchas familias. Agentes federales enmascarados han sembrado el caos en nuestros vecindarios: han creado miedo, golpeado a los pequeños negocios, separado familias y traumatizado a niños que deberían estar concentrados en la escuela, en sus amistades y en simplemente ser niños. Mientras Washington intenta dividirnos, siempre defenderé a Nueva Jersey y a la comunidad hispana que llama hogar a nuestro estado.

Creo que quien trabaja arduamente y cumple con las reglas debe tener una oportunidad justa de salir adelante, sin importar de dónde venga ni qué idioma hable en casa. Seguiré trabajando por una Nueva Jersey más asequible, donde las familias puedan quedarse con más de lo que ganan y donde las familias latinas que hacen de este gran estado su hogar tengan la oportunidad de quedarse y prosperar aquí.

Todas las personas en nuestro estado merecen un gobierno que trabaje para ellas, que proteja la salud mental y la seguridad de nuestros niños en internet, y que garantice que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad y al alcance de todos.

Este Mes de la Herencia Hispana, me siento profundamente agradecida de ser la gobernadora de un estado con una herencia cultural tan extraordinaria y con una comunidad hispana que, generación tras generación, sigue dándole energía, carácter, y vida a nuestro estado.

Me emociona honrar los logros de nuestra comunidad hispana y latina: desde héroes como los Borinqueneers, hasta leyendas del deporte como Roberto Clemente, cuya estatua nos recuerda su legado aquí en Newark, y Karl-Anthony Towns, campeón de la NBA, y dominicano-americano de Edison. También celebramos los restaurantes y pequeños negocios que le dan sabor y alma a nuestras calles y vecindarios; esos lugares especiales para disfrutar una empanada, una horchata, una bandeja paisa o un pisco sour. Nuestro estado es más fuerte gracias a ustedes, a sus contribuciones. Y nuestro futuro es más fuerte porque lo estamos construyendo juntos.

Como gobernadora, quiero que los latinos e hispanos de todo nuestro estado sepan que los veo. Valoro su colaboración y estoy profundamente agradecida por todo lo que aportan a Nueva Jersey.

Mikie Sherrill es la gobernadora de Nueva Jersey.