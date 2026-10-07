6,273 hogares de NYC mantendrán su ayuda de renta tras el cierre de EHV

Los 6,273 hogares de NYC que todavía reciben ayuda del programa Emergency Housing Voucher (EHV) mantendrán su subsidio después del cierre del programa. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) ordenó convertir los vales de las familias que tenían un contrato de asistencia vigente al 30 de septiembre de 2026 en nuevos vales de protección antes del 31 de diciembre.

La decisión evita que estos inquilinos tengan que asumir de golpe el costo completo de su renta cuando termine el EHV. Sin embargo, la protección inmediata no equivale a una garantía financiera indefinida: HUD cubrirá inicialmente la asistencia correspondiente a diciembre de 2026 y los pagos posteriores dependerán de futuras asignaciones federales.

Para las familias afectadas, la transición no implica volver a solicitar el subsidio ni demostrar nuevamente que cumplen los requisitos. HUD las considera beneficiarias continuas y permite que permanezcan en las viviendas que ya rentan.

La ayuda llegará a 6,273 hogares de NYC

HUD estableció que las familias que mantenían un EHV bajo contrato de asistencia al 30 de septiembre son elegibles para los nuevos vales de protección. La conversión deberá quedar completada a más tardar el 31 de diciembre de 2026, fecha en la que el EHV dejará de existir como programa separado.

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La cifra de 6,273 hogares corresponde a las familias que todavía recibían el subsidio en Nueva York después de las primeras transiciones realizadas por las agencias locales. NYCHA trasladó a 540 hogares a otros tipos de vivienda o asistencia, mientras que HPD transfirió a otros 69.

NYCHA y el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD) administran los EHV de la ciudad. El programa fue creado en 2021 para ayudar a personas y familias que enfrentaban falta de vivienda o un alto riesgo de perderla, entre otros grupos vulnerables.

No tendrás que volver a solicitar la ayuda

La transición será diferente a una nueva solicitud para recibir un vale.

HUD establece que las familias que tenían un EHV bajo contrato al 30 de septiembre serán consideradas beneficiarias continuas. Las autoridades de vivienda no tendrán que incorporarlas nuevamente a una lista de espera ni volver a evaluar su elegibilidad. Además, los hogares podrán permanecer en las unidades donde ya reciben la asistencia.

El nuevo subsidio funcionará dentro del programa federal Housing Choice Voucher, conocido comúnmente como Sección 8. Sin embargo, estos vales de transición tendrán una característica particular: no podrán volver a entregarse a otra familia cuando el beneficiario abandone el programa.

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Eso significa que la medida protege a quienes actualmente reciben el EHV, pero no crea una nueva reserva permanente de vales para otros hogares.

¿Cuándo cambiará el subsidio?

HUD ordenó que la transición se complete durante diciembre. En ese mes, las autoridades de vivienda recibirán los fondos correspondientes a un mes de asistencia, equivalente a diciembre de 2026.

Las agencias tenían hasta el 15 de octubre de 2026 para revisar las estimaciones de HUD y solicitar correcciones si la cantidad de hogares contabilizada no coincidía con sus registros. Después, HUD distribuirá los fondos y las familias pasarán del EHV al nuevo esquema.

La asignación nacional disponible para esta transición es de $600.6 millones. HUD calculará cuánto corresponde a cada autoridad de vivienda tomando en cuenta el costo promedio por unidad y el número de hogares que tenían un EHV bajo contrato al 30 de septiembre.

El problema no desaparece en 2027

Aquí está el punto que los beneficiarios deben tener presente.

La orden de HUD cubre inicialmente diciembre de 2026. Para 2027, la agencia prevé que los nuevos vales sean renovados, pero establece expresamente que esos recursos estarán sujetos a futuras apropiaciones federales.

Por eso, el cambio evita la pérdida inmediata de la ayuda, pero no permite afirmar que el financiamiento esté asegurado durante todo 2027 y los años siguientes.

El Ayuntamiento de Nueva York calificó la nueva guía federal como una noticia positiva después de meses de incertidumbre. Sin embargo, las agencias de la ciudad todavía esperaban información adicional de HUD sobre la implementación y el monto exacto que recibirán.

¿Qué deben hacer ahora los beneficiarios?

La conversión no exige presentar una nueva solicitud ni mudarse de vivienda. Aun así, los beneficiarios deben mantenerse atentos a las comunicaciones de NYCHA o HPD mientras las agencias completan la transición.

Si recibes un EHV:

Revisa tus cartas y correos de NYCHA o HPD

de NYCHA o HPD Actualiza tus datos de contacto si cambiaste de teléfono, correo o dirección

si cambiaste de teléfono, correo o dirección Continúa cumpliendo con las recertificaciones y demás requisitos de tu programa

y demás requisitos de tu programa No firmes una cancelación ni abandones tu vivienda por temor al cierre del EHV

por temor al cierre del EHV Continúa pagando la parte de la renta que te corresponde

HUD establece que las familias convertidas continuarán recibiendo asistencia para la renta sin interrupción durante el cambio de programa.

NYCHA mantiene el número 718-707-7771 para consultas de sus participantes de Section 8, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la ayuda de renta en NYC para 2027

¿Voy a perder mi ayuda de renta cuando termine el EHV?

No, si tenías un EHV bajo contrato de asistencia al 30 de septiembre de 2026. HUD ordenó convertir esos casos en EHV-TPV antes de que termine diciembre.

¿Tengo que solicitar nuevamente el subsidio?

No. HUD establece que estas familias serán consideradas beneficiarias continuas y no tendrán que volver a demostrar su elegibilidad ni ingresar nuevamente a una lista de espera.

¿Tendré que mudarme?

No por causa de esta conversión. HUD permite que las familias permanezcan en las viviendas que ya tienen bajo contrato.

¿Cuándo terminará oficialmente el EHV?

El programa EHV dejará de existir como programa separado después de que las familias sean convertidas, con fecha límite del 31 de diciembre de 2026.

¿La ayuda está garantizada durante 2027?

No de manera indefinida. HUD financiará inicialmente diciembre de 2026 y prevé renovaciones posteriores, pero los fondos de 2027 estarán sujetos a futuras apropiaciones federales.

¿Qué pasa si ya fui transferido a otro programa?

Las familias que ya fueron trasladadas a otro programa de asistencia antes del 30 de septiembre no forman parte de la conversión EHV-TPV.

Conclusión

La nueva orden de HUD evita que 6,273 hogares de NYC pierdan de inmediato su ayuda de renta cuando termine el EHV. Las familias que tenían un vale activo al 30 de septiembre pasarán a un nuevo esquema de asistencia y podrán permanecer en sus viviendas sin volver a solicitar el subsidio.

Pero la solución tiene un límite importante. El financiamiento está cubierto inicialmente para diciembre de 2026 y la continuidad en 2027 dependerá de futuras asignaciones federales. Para los inquilinos, eso significa que la emergencia inmediata queda contenida, pero todavía habrá que seguir de cerca el presupuesto federal.

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