Nueva York sanciona a firma que rechazó a 203 inquilinos: qué prácticas están prohibidas al alquilar

Una inmobiliaria de Brooklyn deberá pagar $352,250 después de que una investigación estatal determinara que rechazó a 203 solicitantes por antecedentes en Housing Court y cobró depósitos de hasta $750 durante el proceso de aplicación.

El caso vuelve a poner el foco sobre prácticas prohibidas al buscar vivienda en Nueva York y los derechos que tiene una persona al rentar una casa o apartamento en el Estado. Hay sanciones vigentes por las “listas negras” de inquilinos y hay información personal que no puede ser usada para rechazar a un interesado.

Alquilar en Nueva York: sancionan a inmobiliaria por excluir a 203 solicitantes

Conseguir un apartamento en Nueva York puede implicar demostrar ingresos, pasar una revisión de crédito y competir con decenas de solicitantes. Pero hay límites claros sobre la información que un propietario o corredor puede utilizar para decidir a quién alquilar.

La Fiscalía General de Nueva York anunció un acuerdo con Brooklyn High Rise LLC, una firma inmobiliaria de Brooklyn acusada de utilizar antecedentes de Housing Court para rechazar a potenciales inquilinos, una práctica prohibida en el estado desde 2019.

La investigación determinó que entre julio de 2019 y septiembre de 2025 la compañía obtuvo registros de procesos judiciales entre solicitantes y antiguos propietarios y que 203 personas fueron rechazadas por ese historial, según la Fiscalía.

La firma también cobraba depósitos de entre $500 y $750 para reservar un apartamento mientras analizaba la solicitud y, en determinados casos, no devolvía el dinero cuando la persona retiraba la solicitud o era rechazada.

Como parte del acuerdo, Brooklyn High Rise pagará $352,250 entre multas y restituciones y deberá cambiar sus procedimientos para seleccionar inquilinos.

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Es ilegal rechazar a una persona por haber tenido un caso en Housing Court

Uno de los puntos centrales del caso es el llamado tenant blacklisting, o “lista negra de inquilinos”. Desde la aprobación de la Housing Stability and Tenant Protection Act en 2019, un propietario no puede rechazar una solicitud de alquiler porque el interesado haya tenido un conflicto judicial previo con otro arrendador.

Eso incluye, por ejemplo, haber sido demandado por falta de pago, haber participado en un proceso de desalojo o haber llevado a un propietario ante la justicia para exigir reparaciones.

La protección alcanza tanto casos anteriores como pendientes. La Fiscalía lo explica de manera directa: si un propietario obtiene un informe de selección de inquilinos que contiene antecedentes en Housing Court y luego rechaza al solicitante, la ley presume que esos antecedentes influyeron en la decisión.

En ese caso, será el propietario quien deba demostrar que existió una razón diferente y legal para negar el apartamento.

Los residentes que crean haber sido víctimas de esta práctica pueden presentar una denuncia por tenant blacklisting ante la Fiscalía General de Nueva York.

Qué ocurrió con los 203 solicitantes rechazados

La investigación sobre Brooklyn High Rise comenzó en mayo de 2025. Según la Fiscalía, la empresa seguía solicitando a una compañía externa informes de evaluación que incluían antecedentes de casos entre propietarios e inquilinos.

Entre el 15 de julio de 2019 y el 5 de septiembre de 2025, la firma obtuvo este tipo de información sobre distintos solicitantes y 203 personas terminaron siendo rechazadas ilegalmente sobre la base de su historial judicial de vivienda.

Como consecuencia del acuerdo, Brooklyn High Rise deberá dejar de solicitar esos registros. Si un solicitante entrega accidentalmente documentación que contenga su historial de Housing Court, la firma deberá pedirle que presente nuevamente los documentos sin esa información. Además, otro agente, que no haya visto el historial anterior, deberá evaluar la solicitud.

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Depósitos de hasta $750 para reservar un apartamento

La investigación detectó otra práctica cuestionada. Brooklyn High Rise cobraba entre $500 y $750 como “good faith deposit”, un depósito destinado supuestamente a reservar una vivienda mientras se procesaba la aplicación.

La empresa indicaba que el dinero sería aplicado al primer mes de alquiler si el solicitante era aceptado o devuelto en caso de rechazo. Sin embargo, la Fiscalía determinó que alrededor de 300 personas que retiraron sus solicitudes o fueron rechazadas entre enero de 2020 y diciembre de 2025 no recuperaron esos depósitos.

Como parte del acuerdo, la empresa destinará $150,000 a restituciones. Quienes hayan solicitado una vivienda a través del sitio de Brooklyn High Rise y hayan retirado la aplicación o hayan sido rechazados durante ese período serán contactados por la compañía y podrán presentar una solicitud para recibir $500 o, en algunos casos, $750.

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Cuánto pueden cobrar por una solicitud de alquiler en Nueva York

Más allá de este caso, la ley estatal fija límites concretos a las tarifas durante el proceso de búsqueda de vivienda. Un propietario no puede cobrar más de $20 por una revisión de crédito o antecedentes. Además, debe entregar al solicitante una copia del informe y la factura de la compañía que realizó la verificación. Si no entrega esa documentación, no puede cobrar por el informe.

El solicitante también puede proporcionar su propio informe de crédito o antecedentes para evitar ese cargo, siempre que haya sido realizado dentro de los 30 días anteriores.

La Ciudad de Nueva York recuerda igualmente que la tarifa de solicitud de un apartamento no puede superar los $20.

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Qué pueden revisar legalmente los propietarios

Las leyes no impiden a los propietarios evaluar a quienes solicitan una vivienda. Pueden establecer requisitos financieros y de crédito para comprobar si una persona puede cumplir con el alquiler, siempre que esos criterios se apliquen de manera uniforme y no discriminatoria.

Entre la información que puede formar parte de un proceso de selección aparecen el crédito, referencias laborales, referencias de propietarios anteriores, referencias personales y la cantidad de personas que vivirán en el apartamento.

Sin embargo, esas reglas deben ser iguales para todos. No pueden cambiar en función de factores protegidos como raza, origen nacional u otras características protegidas por las leyes de vivienda justa.

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También existen nuevas restricciones sobre antecedentes penales

Desde el 1 de enero de 2025, Nueva York City aplica además la Fair Chance Housing Law, que limita de manera importante el uso de antecedentes penales al seleccionar inquilinos.

En la mayoría de los casos, un proveedor de vivienda cubierto por esta ley no puede revisar antecedentes penales antes de realizar una oferta condicional de vivienda.

La normativa también prohíbe considerar determinados registros, entre ellos arrestos, causas pendientes, expedientes sellados o eliminados y gran parte de las condenas más antiguas.

Incluso cuando existe una condena que legalmente puede ser revisada, su existencia por sí sola no basta para negar el apartamento. El propietario debe realizar una evaluación individual y justificar por escrito cualquier decisión adversa conforme al proceso establecido por la ley.

Usar Section 8 u otra ayuda tampoco puede ser motivo de rechazo

Otra protección especialmente relevante en Nueva York tiene que ver con la fuente de ingresos. Un propietario o corredor no puede negarse a alquilar una vivienda simplemente porque el solicitante paga parte del alquiler mediante Section 8 u otro programa de asistencia gubernamental.

Tampoco puede aceptar determinados vouchers y rechazar otros como método para excluir solicitantes.

La ciudad advierte además sobre prácticas como exigir un determinado puntaje de crédito o un ingreso mínimo cuando el voucher cubre completamente la renta, o negarse a mostrar viviendas a una persona por utilizar asistencia habitacional.

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Qué hacer si rechazan una solicitud de alquiler

Un rechazo no implica necesariamente que haya ocurrido una ilegalidad. Los propietarios pueden rechazar candidatos por razones financieras legítimas o por no cumplir criterios de alquiler aplicados de manera uniforme.

Pero si una persona sospecha que la decisión estuvo relacionada con un antiguo caso en Housing Court, su fuente de ingresos, antecedentes protegidos o algún otro factor ilegal, conviene conservar toda la documentación.

Esto incluye:

El anuncio original.

Correos electrónicos y mensajes con el broker o propietario.

Recibos de cualquier pago.

Copia de la solicitud.

Informes de crédito o antecedentes.

Y cualquier explicación escrita sobre el rechazo.

En casos relacionados con tenant blacklisting, la Fiscalía General dispone de un formulario específico para presentar denuncias.

El acuerdo con Brooklyn High Rise muestra que un antecedente judicial con un propietario anterior no puede utilizarse automáticamente para cerrar la puerta a una nueva vivienda.

En una ciudad donde conseguir un apartamento ya implica superar precios elevados y una fuerte competencia, conocer esas reglas puede evitar que prácticas ilegales pasen inadvertidas.

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