NYC congela en 0% los aumentos para 1 millón de apartamentos en rentas estabilizadas

La Junta de Pautas de Alquiler de la Ciudad de Nueva York aplicará un ajuste de 0% a las rentas estabilizadas a partir de este jueves 1 de octubre de 2026, una medida que cubrirá cerca de un millón de apartamentos con contratos que comiencen hasta el 30 de septiembre de 2027.

La Orden 58 establece un ajuste de 0% para los contratos de uno y dos años que comiencen hasta el 30 de septiembre de 2027, aunque el congelamiento no aplica a viviendas a precio de mercado ni elimina otros cargos permitidos por ley.

Sin embargo, también hay una demanda vigente presentada por propietarios que busca anular la medida. Mientras la disputa se resuelve en los tribunales, el ajuste de 0% sigue vigente para el nuevo periodo de contratos.

Si tu contrato comienza dentro de este periodo, revisa que el formulario de renovación muestre 0% como ajuste de la renta base y conserva una copia del documento.

El ahorro comienza con el nuevo contrato

Esta medida reemplaza los aumentos anteriores de 3% para un año y 4.5% para dos años. Con una renta de $2,000, evitar el 3% ahorra $60 mensuales.

Sin embargo, el beneficio no reduce la renta vigente ni devuelve incrementos anteriores. Solo mantiene la renta base durante el nuevo contrato.

Cerca de un millón de apartamentos quedan cubiertos

La Junta de Pautas de Alquiler aprobó la medida por 7 votos contra 1 el 25 de junio. La medida alcanza a cerca de 1 millón de apartamentos estabilizados y constituye la primera congelación simultánea para contratos de uno y dos años en la ciudad.

“Esta es una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York”, afirmó el alcalde Zohran Mamdani. Y añadió que se trata del “alivio que merecen los trabajadores de nuestra ciudad”.

Por su parte, la presidenta de la junta, Chantella Mitchell, sostuvo que el ajuste de 0% representa “un enfoque justo y responsable este año”.

Pese a la medida, muchos inquilinos quedan fuera

A pesar de la aplicación de la Orden 58, hay viviendas que quedan fuera: no cubre apartamentos a precio de mercado ni borra aumentos incorporados legalmente antes del 30 de septiembre. Tampoco bloquea ajustes autorizados por mejoras del edificio o del apartamento. Los aumentos MCI tienen un límite anual de 2%, según Homes and Community Renewal.

Una renta mayor no siempre implica una violación, pero el propietario debe justificarla.

Los propietarios insisten ante los tribunales

Los demandantes sostienen que la junta ignoró el aumento de los costos operativos de los edificios. También alegan que la administración de Mamdani influyó indebidamente en la Junta. Sin embargo, el juez no suspendió la congelación mientras revisa el proceso.

Christina Smyth renunció a la junta antes de la votación y acusó al panel de “ignorar deliberadamente su propia evidencia” sobre el impacto de los costos de operación.

Hasta este momento, el litigio añade incertidumbre, pero no autoriza a aplicar unilateralmente un aumento. Mientras no exista otra orden judicial, la pauta oficial continúa en 0%.

Revisa la renovación antes de firmar

En estas condiciones, el propietario debe entregar la oferta entre 90 y 150 días antes del vencimiento. Tú tienes 60 días para elegir el plazo, firmar y devolver el formulario.

Antes de responder:

Confirma la fecha de inicio y el ajuste de 0%

Solicita tu historial de renta mediante NYS Rent Connect

Guarda el contrato, anexos, recibos y comunicaciones

Exige una explicación escrita de cualquier cargo adicional

Presenta una queja estatal si detectas un sobrecargo

No retengas la renta por tu cuenta. Busca asesoría antes de descontar una cantidad disputada.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las rentas congeladas en NYC

¿Todas las rentas de NYC quedaron congeladas?

No. La medida se aplica a apartamentos y lofts estabilizados bajo la Orden 58. Las viviendas a precio de mercado quedan fuera.

¿Importa cuándo firmé el contrato para una renta congelada en NYC?

Importa la fecha de inicio. El 0% corresponde cuando el contrato comienza entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

¿Puedo elegir uno o dos años?

Sí. Los inquilinos estabilizados tienen derecho a escoger cualquiera de los dos plazos y ambos reciben el ajuste de 0%.

¿Cómo verifico si mi vivienda está estabilizada para una renta congelada en NYC?

Solicita el historial de renta a Homes and Community Renewal mediante Rent Connect. Revisa también si tu contrato incluye el anexo para inquilinos estabilizados.

¿La demanda puede revertir la congelación?

Sí, el tribunal podría confirmar o invalidar la decisión. Por ahora, el litigio no ha suspendido la Orden 58.

Conclusión

La congelación de las rentas en NYC dará un respiro inmediato para muchos inquilinos, pero no representa una protección permanente ni generalizada para todos los apartamentos de alquiler. La junta volverá a fijar pautas para contratos posteriores al 30 de septiembre de 2027, mientras el tribunal decide si el proceso actual fue legal.

Para el inquilino, el detalle decisivo estará en el contrato. Revisar la fecha de inicio, la condición regulada del apartamento y cada cargo puede evitar que un aumento indebido consuma el ahorro prometido.

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