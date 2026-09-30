Juez ordena rehacer el impuesto a las segundas viviendas de NYC; 17,000 avisos quedan en disputa

Un juez ordenó a Nueva York rehacer el proceso para determinar quién debe pagar el impuesto a las segundas viviendas, una medida que ordenó cancelar unos 17,000 avisos, aunque la apelación presentada por la ciudad suspendió temporalmente esa decisión.

Sin embargo, la ciudad apeló la decisión este mismo martes 29 de septiembre y obtuvo una suspensión temporal de la orden, por lo que el proceso del recargo continúa mientras avanza el litigio.

El fallo no eliminó el impuesto. La apelación llevará a un tribunal superior a revisar la manera en que el Departamento de Finanzas identificó las propiedades posiblemente sujetas al recargo y notificó a sus propietarios. Por eso, la situación aún no es definitiva para quienes recibieron una carta de la ciudad.

Si recibiste un aviso, no lo ignores. La información oficial mantiene el 6 de octubre de 2026 como fecha límite para solicitar una exención, aunque el procedimiento podría modificarse nuevamente mientras se resuelve la disputa judicial.

El recargo puede alcanzar hasta 6.5% del valor de mercado determinado por el Departamento de Finanzas para condominios y cooperativas. En casas de una, dos o tres familias, la tasa máxima es de 1.3%.

El juez ordenó empezar de nuevo

El juez Wayne M. Ozzi, de la Corte Suprema estatal en el condado de Richmond, determinó el martes 29 de septiembre que la ciudad aplicó un proceso defectuoso para identificar las propiedades sujetas al recargo.

Ozzi ordenó retirar la lista suplementaria con más de 900,000 propiedades, cancelar los 17,000 avisos enviados y realizar evaluaciones individualizadas antes de exigir el pago. Los nuevos avisos tendrían que explicar qué información utilizó la ciudad y mostrar los documentos que respaldan su decisión en cada caso.

El juez sostuvo que el procedimiento generó “confusión y consternación” y perjudicó innecesariamente a propietarios que utilizaban los inmuebles como residencia principal, según una traducción de su fallo citada por Reuters.

“No hay ningún delito involucrado, pero los propietarios están siendo sustancialmente perjudicados y penalizados innecesariamente”, escribió Ozzi.

El impuesto sigue vigente

El fallo frenó el procedimiento inicial, pero no declaró ilegal el impuesto a las segundas viviendas. Los propietarios que presentaron la demanda cuestionaron la implementación, no la validez del recargo aprobado por el estado.

La apelación de la ciudad de este martes activó una suspensión automática que mantiene en pausa la orden de Ozzi y permite continuar con el proceso mientras se resuelve la apelación.

“Con una suspensión, continuaremos implementando el recargo de manera justa, eficiente y en pleno cumplimiento de la ley”, afirmó Matt Rauschenbach, portavoz del alcalde Zohran Mamdani.

Un impuesto para cerrar el déficit y proteger servicios

El impuesto busca que los propietarios de viviendas costosas que residen principalmente fuera de Nueva York contribuyan al financiamiento de la ciudad. La administración del alcalde Zohran Mamdani sostiene que los ingresos ayudarán a cerrar el déficit presupuestario y proteger servicios como escuelas, parques y bibliotecas.

La ciudad espera recaudar $500 millones anuales, aunque la Contraloría de Nueva York calcula que la cifra podría bajar a entre $340 millones y $380 millones por las exenciones, las propiedades alquiladas y posibles cambios de conducta de los dueños.

Estas propiedades pueden pagar

Durante los años fiscales 2026-2027 y 2027-2028, el recargo puede alcanzar a propiedades residenciales que no se utilicen como vivienda principal. Los límites dependen del tipo de inmueble y del valor calculado por el Departamento de Finanzas.

Casas de una, dos o tres familias valoradas por el DOF en $5 millones o más : tasas de 0.8%, 1.05% o 1.3%

: tasas de Condominios y cooperativas valorados desde $1 millón : tasas de 4%, 5.25% o 6.5%

: tasas de Un condominio con valor fiscal de $2 millones podría sumar $80,000 anuales a su factura

El ‘valor de mercado’ establecido por la ciudad no necesariamente equivale al precio de venta. En condominios y cooperativas, el cálculo se basa parcialmente en propiedades de alquiler comparables.

La residencia principal queda exenta

El recargo generalmente no corresponde cuando el inmueble es la residencia principal del propietario, un familiar inmediato, un inquilino o ciertas personas con participación mayoritaria en la entidad propietaria.

También puede quedar excluida una vivienda arrendada mediante un contrato legítimo, negociado entre partes independientes y con duración mínima de un año. Una unidad vacía o utilizada ocasionalmente no obtiene automáticamente esa protección.

El abogado de los demandantes, Randy Mastro, afirmó que la ciudad “cargó a los propietarios de Nueva York con la obligación de demostrar que viven en sus propias casas o enfrentar un nuevo recargo”.

¿Qué debes hacer si recibiste un aviso de pago?

Mientras la apelación mantenga suspendido el fallo, el procedimiento oficial continúa. Si recibiste una carta, te conviene actuar antes del plazo indicado.

Presenta la solicitud de exención antes del 6 de octubre de 2026

Conserva la carta, el número de identificación y el comprobante de envío

Reúne una declaración fiscal reciente, una licencia de conducir u otra identificación emitida por el DMV

Si existe un inquilino, guarda el contrato, recibos y pruebas de ocupación

Si disputas el valor fiscal, revisa el formulario TC107 de la Comisión de Impuestos

de la Comisión de Impuestos Consulta con un abogado tributario si la propiedad pertenece a una cooperativa, fideicomiso o empresa

Las apelaciones ante la Comisión de Impuestos tienen plazos distintos: 1 de marzo de 2027 para propiedades de clase dos y 15 de marzo de 2027 para propiedades de clase uno.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el impuesto a segunda vivienda en NYC

¿Los 17,000 avisos por el impuesto a segunda vivienda en NYC quedaron cancelados?

El juez ordenó cancelarlos, pero la apelación suspendió temporalmente esa decisión. Por ahora, los propietarios deben seguir las instrucciones oficiales vigentes.

Si recibí un aviso de impuesto a segunda vivienda, ¿debo responder antes del 6 de octubre?

Sí, mientras el Departamento de Finanzas mantenga ese plazo. Presentar documentos también crea un registro de que respondiste oportunamente.

¿Aparecer en la lista significa que debo pagar?

No. La propia ciudad señala que aparecer en la lista suplementaria no demuestra que una propiedad esté sujeta al recargo.

¿Cuándo aparecería el cargo por segunda vivienda en NYC?

Si la propiedad queda sujeta al impuesto, el recargo aparecería en la factura con vencimiento el 1 de enero de 2027.

¿Qué puede pasar con la apelación contra el impuesto a segunda vivienda?

Un tribunal superior puede confirmar, modificar o revocar la orden. Mientras tanto, otras demandas buscan anular el impuesto por razones constitucionales.

Conclusión

La apelación prolongará la incertidumbre sobre el pago del impuesto a segunda vivienda en NYC, pero no responder puede exponer al propietario a una factura elevada si el tribunal termina por dar la razón a la ciudad. Presentar la documentación antes del plazo no implica aceptar que debes el impuesto; permite proteger tu posición mientras los tribunales deciden qué proceso será válido.

Sigue leyendo:

– Cómo pagar menos renta en Nueva York: 5 estrategias que funcionan

– NYC conquista el primer lugar entre las mejores ciudades del mundo: ¿qué la hace tan especial?

– El seguro de tu casa ya cuesta $764 más al año; estos son los estados donde más subieron las primas