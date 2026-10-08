Cuánto cuesta patinar en el Rockefeller Center: la pista de hielo se reactiva el 10 de octubre

Una de las atracciones más esperadas del año en Nueva York está a punto de reactivarse: el patinaje sobre hielo en el emblemático Rockefeller Center.

Ubicada en Midtown Manhattan, bajo la estatua dorada de Prometeo, la pista de hielo abre este sábado 10 de octubre y se espera que esté disponible hasta el próximo 27 de marzo.

De acuerdo con información oficial del complejo, sus actividades solo se verán interrumpidas el 1 y 2 de diciembre, en motivo del encendido del icónico árbol de Nacidad.

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¿Cuánto cuesta patinar en el Rockefeller Center de Nueva York?

La entrada ‘General Skate’ cuesta desde $22 dólares por persona e incluye una sesión de patinaje de 60 minutos. Se trata de una tarifa inicial: el precio final puede variar según la fecha y el horario, por lo que conviene consultar la disponibilidad antes de completar la compra.

Estos son los principales precios que deben tener en cuenta los visitantes:

Patinaje general: desde $22 para adultos y niños

Niños de cinco años o menos: entradas desde $12

Alquiler de patines: $12 adicionales si no llevas los tuyos

Entrada VIP: la guía oficial de la temporada indica un precio inicial de $112, que incluye una sesión de 60 minutos, alquiler de patines, acceso prioritario al hielo y entrada a espacios VIP.

Entradas para el mismo día: existen boletos ‘Skate Now’ que se venden en la taquilla, sujetos a disponibilidad, con un precio entre $25 y $40 superior a la tarifa estándar.

Las reservas anticipadas son recomendables, especialmente los fines de semana y durante las fiestas de fin de año. Las entradas tienen horarios definidos y reservar con antelación ayuda a evitar que se agoten los turnos preferidos.

¿Qué habrá de nuevo en Rockefeller Center por el 90 aniversario?

Para conmemorar el 90 aniversario, Rockefeller Center (desde 1936) renovó la experiencia con una nueva instalación conocida como Skate House, que funcionará como punto principal de recepción y servicios para los patinadores.

La apertura de la temporada tendrá dos etapas:

Del 10 de octubre al 13 de noviembre: el patinaje funcionará con una instalación temporal bajo el edificio 30 Rockefeller Plaza, en el nivel inferior, cerca del establecimiento Daily Provisions.

Desde el 14 de noviembre: está prevista la apertura de la nueva Skate House, con áreas para guardar pertenencias, recoger y devolver patines, comprar alimentos y descansar. También abrirá la experiencia VIP ampliada.

La nueva instalación busca facilitar la logística de la visita, sobre todo para quienes necesitan alquilar patines o hacer una pausa para calentarse antes de volver al hielo.

¿Dónde queda el Rockefeller Center y cómo llegar?

En Midtown Manhattan, entre las calles 49 y 50 y cerca de las avenidas Quinta y Sexta.

El metro de Nueva York es una opción práctica para llegar. Las líneas B, D, F y M tienen parada en 47–50 Streets–Rockefeller Center, desde donde se puede caminar hasta la pista.

También hay estacionamientos de pago en las inmediaciones, aunque encontrar espacio puede ser más complicado durante las horas de mayor afluencia

Antes de salir, confirma la hora de tu sesión y el acceso que corresponde a la fecha reservada. Rockefeller Center recomienda llegar unos 15 minutos antes del turno, ya que la fila puede comenzar a organizarse aproximadamente 10 minutos antes de la hora indicada

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