Ofrecen hasta $200,000 para que comercios instalen cámaras, alarmas y botones de pánico

Los fondos se repartirán entre los cinco boroughs y priorizarán negocios con hasta 50 empleados, comercios de comunidades vulnerables y empresas propiedad de minorías y mujeres.

Los pequeños comercios de Nueva York podrán recibir ayuda económica para instalar botones de pánico, cámaras y otros sistemas de seguridad destinados a prevenir robos y proteger a trabajadores y clientes.

El Concejo Municipal anunció una partida de $200,000 que será distribuida en partes iguales entre Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. La iniciativa busca brindar asistencia inmediata mientras la ciudad desarrolla un programa permanente de seguridad para pequeños negocios.

El anuncio fue realizado por la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, junto con representantes de las cámaras de comercio de los cinco boroughs y la fiscal general del estado, Letitia James.

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Qué tipo de ayuda recibirán los comercios

Los fondos podrán utilizarse para comprar e instalar tecnología de seguridad, como botones de pánico, cámaras de vigilancia, sistemas de alarma y otros dispositivos destinados a proteger los locales.

La asistencia estará enfocada en comercios minoristas ubicados a nivel de calle. El objetivo es ayudar a los propietarios que no cuentan con recursos suficientes para afrontar por sí mismos el costo de estos equipos.

El dinero no será entregado directamente por el Concejo Municipal a cada negocio. La distribución estará a cargo de las cámaras de comercio de cada borough, que deberán definir los criterios para seleccionar a los comercios beneficiarios.

Quiénes podrán ser priorizados

La ayuda estará dirigida principalmente a pequeños comercios con 50 empleados o menos. También tendrán prioridad:

Negocios ubicados fuera de los Business Improvement Districts.

Comercios situados en comunidades de ingresos bajos o moderados.

Empresas propiedad de minorías.

Negocios pertenecientes a mujeres.

Establecimientos ubicados en corredores comerciales con mayores necesidades de seguridad.

La medida busca que los fondos lleguen a comercios independientes y a zonas que suelen tener menos acceso a recursos para mejorar la protección de sus locales.

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¿Cómo solicitar la ayuda?

Por el momento, el Concejo Municipal no publicó un formulario único de inscripción ni una fecha general para presentar solicitudes.

Los fondos se canalizarán a través de la Five Borough Chamber Alliance Initiative, una alianza que reúne a las cámaras de comercio de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island.

Los dueños de negocios interesados deberían comunicarse con la cámara de comercio de su borough para consultar cuándo comenzará la inscripción, qué documentos deberán presentar y qué equipos estarán cubiertos. También es importante preguntar si habrá un límite de dinero por comercio, cómo se definirá el orden de prioridad y cuándo se entregarán los fondos.

También conviene conservar presupuestos, facturas y comprobantes relacionados con la compra o instalación de sistemas de seguridad.

La ciudad prepara un programa permanente

La ayuda de $200,000 funcionará como una medida de transición mientras Nueva York desarrolla un programa permanente creado por la Local Law 120.

Esa legislación establece que el Department of Small Business Services, u otra agencia designada por el alcalde, deberá crear un sistema de asistencia para que los pequeños comercios puedan comprar e instalar tecnología de seguridad a un costo reducido.

El programa definitivo todavía se encuentra en etapa de desarrollo. Cuando esté listo, podría ampliar la cantidad de comercios elegibles y establecer reglas más detalladas para solicitar la asistencia.

Por qué se anunció este fondo

El Concejo Municipal presentó la iniciativa como una respuesta al impacto de los robos y los delitos contra comercios pequeños.

Los representantes de las cámaras empresariales señalaron que un robo puede afectar seriamente las ganancias de un negocio independiente y obligar a sus dueños a elegir entre invertir en seguridad o mantener sus operaciones.

La instalación de botones de pánico y cámaras no elimina por sí sola el riesgo de robos, pero puede permitir una respuesta más rápida y aportar pruebas a las autoridades cuando ocurre un delito.

Dónde consultar información oficial

Los comerciantes pueden consultar las novedades en el sitio del Concejo Municipal de Nueva York y comunicarse con la cámara de comercio correspondiente a su borough.

La información sobre el programa permanente también será publicada por el Department of Small Business Services cuando se definan los requisitos y el mecanismo de inscripción.

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