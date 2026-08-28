5 vacunas que exigen las escuelas de Nueva York para inscribir a tus hijos

El inicio de clases en Nueva York está programado para el 10 de septiembre, por lo que aún tienes tiempo de resolver uno de los requisitos más importantes: las vacunas obligatorias que exigen las escuelas del distrito escolar.

Los estudiantes de entre 2 meses y 18 años que asisten a guarderías, escuelas públicas, privadas, charter o religiosas deben cumplir determinados requisitos de inmunización para poder matricularse. De lo contrario, no podrán asistir a las aulas.

Entre las vacunas básicas que deben recibir los estudiantes, la organización Settle In se encuentran cinco que protegen contra enfermedades que pueden transmitirse con facilidad en ambientes donde conviven muchos niños.

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¿Cuáles son las 5 vacunas que exigen las escuelas de Nueva York?

DTaP: difteria, tétanos y tos ferina

La vacuna DTaP protege contra tres enfermedades:

Difteria: puede provocar problemas respiratorios graves y afectar otros órganos

puede provocar problemas respiratorios graves y afectar otros órganos Tétanos: causa contracciones musculares dolorosas y puede ser mortal

causa contracciones musculares dolorosas y puede ser mortal Tos ferina: es una infección respiratoria que puede resultar especialmente peligrosa para bebés y niños pequeños.

Los alumnos deben cumplir con el número de dosis correspondiente a su edad y antecedentes de vacunación. Por eso, no todos los estudiantes necesitan exactamente la misma cantidad de dosis antes de comenzar el curso.

Vacuna contra el poliovirus

La vacuna contra la poliomielitis protege frente a una enfermedad viral que puede causar parálisis y otras complicaciones graves. Debido a que la polio puede propagarse entre personas, mantener una alta cobertura de vacunación resulta especialmente importante en comunidades escolares.

Nueva York establece requisitos específicos sobre las dosis que deben haber recibido los estudiantes. Además, las pruebas de sangre que demuestren inmunidad a la polio tienen reglas particulares y, en general, no sustituyen la vacunación cuando el análisis fue realizado después del 1 de septiembre de 2019.

MMR: sarampión, paperas y rubéola

La vacuna MMR protege contra sarampión, paperas y rubéola.

Sarampión: es particularmente contagioso y puede provocar complicaciones serias

Paperas: pueden causar inflamación de distintas glándulas

Rubéola: representa un riesgo especialmente importante durante el embarazo

Los estudiantes deben presentar las dosis requeridas según su edad y grado. En determinados casos, las autoridades también aceptan evidencia serológica de inmunidad para sarampión, paperas o rubéola, siempre que sea presentada mediante la documentación correspondiente de un profesional de la salud.

Vacuna contra la varicela

La vacuna contra la varicela protege contra la enfermedad conocida popularmente como chickenpox. Aunque muchas personas la consideran una infección infantil habitual, puede provocar complicaciones y contagiarse rápidamente entre estudiantes.

Nueva York exige las dosis correspondientes según la edad del niño. Además, una persona que haya tenido varicela puede, en determinadas circunstancias, demostrar que padeció la enfermedad mediante documentación de un profesional sanitario, en lugar de presentar una dosis de la vacuna.

Vacuna contra la hepatitis B

La vacuna contra la hepatitis B protege frente a un virus que puede causar una infección del hígado y, en algunos casos, convertirse en una enfermedad crónica con consecuencias graves.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la inmunización contra la hepatitis B forma parte de los requisitos escolares desde los primeros años de educación y continúa siendo necesaria durante la etapa escolar.

Los niños pequeños tienen requisitos adicionales

Las cinco vacunas anteriores no son toda la lista para los alumnos más pequeños. Los niños menores de 5 años que acuden a guarderías o pre-K tienen requisitos adicionales.

En estos casos también se exige protección contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y contra la enfermedad neumocócica mediante la vacuna conjugada contra el neumococo, conocida como PCV. Además, los menores que cumplen los criterios de edad para guardería, Head Start, pre-K, 2K o nursery school deben recibir la vacuna contra la influenza dentro del periodo establecido.

La ciudad señala específicamente que los niños de 6 a 59 meses que asisten a estos programas deben recibir una dosis de la vacuna contra la gripe entre el 1 de julio y el 31 de diciembre.

Lo que debes hacer ahora si te faltan vacunas

Lo más recomendable es revisar ahora mismo el registro de vacunación y compararlo con los requisitos correspondientes al grado y la edad del niño. Las autoridades advierten que la cantidad de dosis necesaria puede variar dependiendo de cuándo comenzó el esquema, las vacunas que ya recibió y sus antecedentes médicos.

Si falta alguna dosis, los padres deben comunicarse con el pediatra o proveedor de salud para establecer cómo completar el esquema. La ciudad también ofrece información y servicios de vacunación para las familias que necesitan ayuda para poner al día los registros.

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