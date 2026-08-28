Histórico cine de Nueva York cerrará sus puertas tras 27 años

Uno de los cines más grandes de Nueva York, referente de la industria en la Gran Manzana, cerrará sus puertas a finales de 2026. Se trata del AMC Kips Bay 15, un multicine ubicado en Manhattan y con 15 salas de proyección.

Según informa la revista Variety, citando un comunicado del AMC, la medida se produce por una decisión del propietario del inmueble y no por la cadena de cine, que dejará de funcionar después de 27 años de historia.

El complejo es actualmente el segundo cine más grande de AMC en Manhattan, solo por detrás del AMC Empire 25 de Times Square.

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¿Por qué cerrará el AMC Kips Bay 15 en Nueva York?

Según el mismo comunicado, el dueño del inmueble donde opera el multicine decidió ejercer un derecho contractual para terminar el contrato de arrendamiento antes de lo previsto.

Hasta el momento, no existe una fecha exacta para la última función, pero la compañía espera mantener sus operaciones hasta finales de año.

Entre las especulaciones que circulan en Nueva York, indica el portal Secret NYC, está la posibilidad de que un hospital cercano tenga planes de expansión sobre el terreno.

Esa versión ha sido mencionada en las conversaciones y reacciones surgidas después de conocerse el cierre, pero no ha sido presentada por AMC como la razón oficial de la decisión.

Por ahora, lo único confirmado es que el cine continuará abierto durante los próximos meses y que AMC anunciará posteriormente la fecha definitiva de cierre.

Un cine que forma parte de la historia de Kips Bay

El AMC Kips Bay 15 abrió sus puertas en 1999, convirtiéndose desde entonces en una referencia para Kips Bay y los vecindarios cercanos.

La instalación cuenta con 15 salas, incluida una sala IMAX, y durante años permitió a los residentes del East Side de Manhattan tener un gran complejo cinematográfico relativamente cerca de casa.

AMC asumió la operación del establecimiento en 2006, por lo que la cadena lleva aproximadamente dos décadas al frente del cine.

Más allá de sus características como multicine, el establecimiento terminó formando parte de la rutina de varias generaciones de neoyorquinos. Estrenos, primeras citas, reuniones familiares y salidas con amigos quedaron vinculados a sus salas.

¿Cuántos cines AMC hay en Manhattan?

La desaparición del Kips Bay 15 reducirá todavía más la presencia de AMC en Manhattan. De acuerdo con NBC New York, después del cierre la cadena conservará ocho establecimientos en el distrito: Empire 25, 34th Street 14, Lincoln Square 13, Magic Johnson Harlem 9, Village 7, Orpheum 7, 18th Street 6 y 84th Street 6.

Para quienes viven o trabajan en el East Side y acostumbraban a utilizar Kips Bay, algunas de las alternativas más próximas estarán en la zona de Union Square y alrededor de East 19th Street.

Esto significa que una visita al cine que para muchos vecinos podía resolverse con un recorrido corto podría requerir ahora desplazarse hacia otra parte de Manhattan.

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