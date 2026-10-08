EL Awards 2026: Manuel Sáez

De pequeño, Manuel Sáez tenía muchos sueños para cuando fuera adulto. En todos esos anhelos, la constante era no defraudar a los abuelos, que fue con quienes creció. Quería que se sintieran orgullosos de él; era la mejor forma de pagarles que lo hubieran cuidado cuando sus padres biológicos no pudieron.

Sáez nació en Harlem y se crió en El Bronx y en Washington Heights. Para no meterse en problemas, desde muy chico entendió que las cosas buenas llegan con las buenas decisiones. Y una de esas buenas decisiones era la disciplina, sobre todo en la escuela.

Sáez siempre ha sido un enamorado de la academia. Una de sus metas cuando era chico era convertirse en maestro porque una de sus pasiones siempre ha sido compartir conocimiento. Cree que si eres experto en una materia, existe el compromiso de repartir esa sabiduría.

Así que para él fue natural llegar al nivel máximo de estudios. Obtuvo un doctorado en Gestión Empresarial de la Universidad Capella luego de haber obtenido una maestría en Ciencias Administrativas en la Universidad Fairleigh Dickinson y una Licenciatura en Ciencias en la Universidad Fordham.

“Me pareció natural estudiar administración”, dijo. “Siempre tuve el negocio en la mente”.

Desde hace 15 años trabaja en Health + Hospitals de la Ciudad de Nueva York y actualmente se desempeña como Vicepresidente Senior de Desarrollo de Instalaciones. Ha desarrollado una exitosa carrera en la gestión de infraestructura hospitalaria, lo que lo ha convertido en líder de la red de hospitales públicos más grande de Estados Unidos.

En total, Sáez lleva más de 30 años en el sector de la salud. Antes ocupó varios puestos en el Centro Médico Mount Sinai y en el Hospital Columbia New York-Presbyterian.

Ahora, además de su trabajo en Health + Hospitals, Sáez es profesor adjunto en el Departamento de Salud, Administración, Investigación y Tecnología (HeART) del Colegio Lehman y también imparte clases y cursos en el City College de Nueva York.

Cuando se retire del sector de la salud, quiere que su mayor contribución sea en el área de la educación, escribir libros, y compartir su conocimiento, su verdadera pasión.