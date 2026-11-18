El premio mayor de Mega Millions volvió a crecer y ya supera los $600 millones de dólares, después de que el sorteo del martes 17 de noviembre terminara sin un ganador que acertara los 6 números.

El jackpot alcanzó los $629 millones, mientras que la opción de pago en efectivo quedó establecida en $258.8 millones, una diferencia importante para quienes imaginan qué harían si su boleto resultara premiado.

La combinación ganadora de la noche fue 3, 10, 19, 28 y 33, mientras que el número dorado de Mega Ball fue 21. Aunque nadie se llevó el premio principal, el sorteo sí dejó un ganador de alto valor: un jugador de Florida obtuvo el premio de $2 millones correspondiente a la categoría Match 5.

La atención se dirige ahora al siguiente sorteo, programado para el viernes 20 de noviembre a 23 horas (ET).

Mega Millions acumula casi 4 meses sin un ganador

El crecimiento del jackpot no es un hecho aislado. El premio ha aumentado después de cada sorteo durante casi 4 meses, una racha que se mantendrá mientras ningún boleto reúna los cinco números blancos y la Mega Ball.

La última vez que alguien acertó la combinación completa fue el 28 de julio de 2026. En aquella ocasión, un jugador de Florida ganó un jackpot de $800 millones, con un valor en efectivo de $344.2 millones. De acuerdo con funcionarios de la lotería estatal, el boleto ganador se vendió en una tienda Wawa de Bradenton.

Desde entonces, el premio ha vuelto a crecer hasta alcanzar los $629 millones.

¿Qué opciones tiene quien gane los $629 millones?

Si un jugador consigue acertar los 6 números, tendrá que decidir cómo recibir el premio. Mega Millions ofrece dos modalidades: un pago único en efectivo o una serie de pagos anuales.

La opción de efectivo entrega una cantidad menor que el jackpot anunciado. Para este sorteo, esa cifra es de $258.8 millones, antes de considerar los impuestos aplicables. La otra posibilidad consiste en recibir un pago inmediato y luego una serie de cheques anuales. Cada pago posterior aumenta un 5% respecto al del año anterior.

Un pago único ofrece acceso inmediato a una suma considerable, mientras que los desembolsos anuales distribuyen el dinero a lo largo del tiempo. La decisión puede tener consecuencias importantes para la administración del patrimonio, por lo que la asesoría financiera y fiscal resulta fundamental antes de elegir una modalidad.

Además, el monto anunciado no debe confundirse con el dinero neto que finalmente quedaría disponible para el ganador, pues los impuestos pueden reducir considerablemente la cantidad recibida.

¿Cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar?

La próxima oportunidad para intentar ganar el jackpot será el viernes 20 de noviembre de 2026. El sorteo está previsto para las 23 horas (ET).

Los boletos se venden en tiendas de conveniencia, gasolineras, supermercados y otros establecimientos autorizados. En algunos estados también existe la posibilidad de comprarlos por internet, aunque las reglas de venta dependen de cada jurisdicción.

Para participar, cada jugador debe seleccionar 5 números blancos del 1 al 70 y un número dorado, conocido como Mega Ball, del 1 al 24. Quienes prefieran no elegir una combinación pueden solicitar un Quick Pick, modalidad en la que el sistema genera los números de manera aleatoria.

Los boletos incorporan ahora un multiplicador que puede aumentar los premios que no corresponden al jackpot. El factor puede ser de 2, 3, 4, 5 o 10 veces, según el resultado aplicable. Antes, los participantes tenían que pagar un costo adicional para agregar la opción Megaplier; con el formato actual, el multiplicador viene integrado en el boleto.

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