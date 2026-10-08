El Público: La presencia de Lorca en FUERZAFest 2026

Como les recordé en la columna de la semana pasada, FUERZAFest, que es un festival que abarca diversas disciplinas artísticas centrándose en las experiencias, las voces y las expresiones de la comunidad LGBTQ+, cumple 10 años de existencia.

Como parte de sus actividades de este año, el festival está presentando El Público, una obra que Federico García Lorca escribió hace más de 80 años, pero que mantiene su carácter radical y provocador, y su vigencia.

Desde sus inicios, este festival ideado y dirigido por Mario Colón, Vicepresidente de Iniciativas Especiales de nuestra Hispanic Federation, enriqueció con un componente artístico y testimonial nuestro trabajo con respecto a ese sector de la población hispana. Porque, como apunta Colón, “las artes también son un instrumento de defensa de los derechos de las personas LGBTQ+ latinés”.

La puesta en escena de El Público se lleva a cabo bajo la dirección del propio Mario, un apasionado del teatro y de Lorca en general, y más en particular de esta obra, que ha estado estudiando y preparando durante varios años, en los que ha realizado varios viajes a Granada, cuna de ese gran escritor.

“El Público, a la que el propio Lorca consideraba parte de su “teatro irrepresentable”, es una obra adelantada a su tiempo, concebida para desafiar los límites de la escena y revelar aquello que la sociedad preferiría mantener oculto”, amplía su director. “La lucha de Lorca y su obra contra la intolerancia, su defensa del amor libre y el llamado a que hace a que todos vivamos sin ocultarnos detrás de máscaras hacen de El Público una experiencia teatral urgente, feroz y estremecedoramente contemporánea. Y, en ese sentido, coincide completamente con la misión de nuestro festival”.

Colón se siente especialmente orgulloso del equipo de producción de la obra y del elenco, que consiste en una decena de actores que representan a unos 30 personajes. Entre ellos menciona a Chris Alva, Valeria Avina, Braulio Basilio, Nicole Betancourt, Chris Browne Valenzuela, Benjamín Cardona, Diego Chiri, Ludwik Tapia y Andrea Velasco.

Las funciones de El Público, que se ofrece en español, tendrán lugar el jueves 8, el viernes 9 y el sábado 10 de octubre a las 7:00 p.m. en A.R.T. / New York Theatres, en el 502 Oeste de la Calle 53, en Manhattan. Les recomiendo comprar sus entradas por anticipado, pulsando aquí.

Además del auspicio de la Hispanic Federation, la obra recibe la colaboración de Boundless Theatre Company y el apoyo de los departamentos de Asuntos Culturales y de Juventud y Desarrollo Comunitario, así como del Consejo de las Artes del Estado de Nueva York.

Las y los lectores interesados en saber más sobre el significado profundo de esta obra maestra de Federico García Lorca antes de ir a verla, pueden consultar la página de FUERZAFest sobre la misma o la página sobre El Público en Wikipedia.

Y si quieren saber más sobre nuestra Hispanic Federation, nuestras agencias y programas, visiten nuestro sitio web o llamen al (212) 233-8955, o al (866) 432-9832.

¡Celebremos juntos nuestro 36to aniversario, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation.