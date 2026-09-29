New York Mets sobre la no renovación de Pete Alonso: “No hay segundas oportunidades”

Los New York Mets asumieron su error con Pete Alonso. “No hay segundas oportunidades”, dijo David Stearns al admitir que el equipo falló en la decisión de no renovar al primera base, hoy figura en Baltimore Orioles y líder de jonrones de la Liga Americana.

Stearns habló un día después de que los Mets terminaran últimos en la División Este de la Liga Nacional por primera vez en 23 años.

Le hicieron una pregunta directa: con lo que sabe ahora, ¿habría intentado con todas sus fuerzas volver a firmar a Alonso?

“Creo que es una pregunta muy justa. La verdad es que en este trabajo no tengo segundas oportunidades”, respondió.

El presidente de operaciones de béisbol reconoció el impacto del toletero. “También reconozco que Pete tuvo un año tremendo. Y el conjunto de nuestra producción en la primera base no fue lo suficientemente bueno”.

David Stearns was asked if he would've handled the Pete Alonso situation differently:



"The truth is in this job, I don't get mulligans. I also recognize Pete had a tremendous year and the totality of our first base production wasn't good enough" pic.twitter.com/ByEQGI6Y9c — SNY Mets (@SNY_Mets) September 28, 2026

Alonso se marchó en la agencia libre con un contrato de $155 millones de dólares por cinco años con Baltimore, mientras los Mets apostaron por mejorar el pitcheo y la defensa.

Stearns incluso se permitió una broma. “Creo que voy a retirar la frase ‘prevención de carreras’. No sé si esa funcionó particularmente bien”.

El primera base lideró la Liga Americana con 43 jonrones y 113 impulsadas, jugó todos los partidos por tercera temporada consecutiva y se convirtió en el primer jugador en la historia de MLB en ganar un título de impulsadas en ambas ligas.

Los Mets nunca se recuperaron de una racha de 12 derrotas consecutivas en abril. Con una nómina récord de $358 millones de dólares para el día inaugural, el equipo tuvo problemas con el bateo, fue mediocre en el montículo y terminó 74-88, su peor marca desde 2017.

Stearns describió el cierre de temporada como un golpe duro. “Este fin de semana pasado que acabamos de vivir en Washington, cuando literalmente estás jugando por cumplir, es miserable. Es una experiencia miserable para los jugadores, para los coaches, para los ejecutivos”.

Aseguró que la organización está motivada para evitar otro año así. “Creo que tenemos una organización extraordinariamente motivada, desde los dueños hacia abajo, para asegurarnos de que eso no vuelva a ocurrir”.

La ausencia de Alonso se sintió más cuando Juan Soto y Francisco Lindor estuvieron fuera por lesiones en la pantorrilla.

Soto terminó con un OPS de .908, el segundo más bajo de su carrera. Lindor registró mínimos de carrera en una temporada completa: 49 impulsadas, tres bases robadas, promedio de .225 y OPS de .733.

Los primera base de los Mets sumaron 18 jonrones, 77 impulsadas y un OPS de .667, el tercero más bajo de MLB en la posición.

Alonso recibió ovaciones de pie en Citi Field durante la visita de los Orioles este mes. El 15 de septiembre salió a saludar al público como visitante, justo después de su jonrón número 300, que empató el juego en la novena entrada. Los cánticos de “¡Despidan a Stearns!” se escucharon entre los 28.097 aficionados presentes.

La semana pasada, los Mets sumaron a Derek Falvey como asesor principal de operaciones de béisbol.

El equipo jugó mejor al final, con marca de 27-22 después de la fecha límite del 3 de agosto y 40-41 bajo Andy Green, quien asumió como mánager interino tras el despido de Carlos Mendoza el 26 de junio. Green recibió el puesto de tiempo completo y un contrato de tres años.



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