Los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto en seis semanas y podrían mantenerse hasta el otoño

El promedio nacional de la gasolina se ubica este martes 8 de septiembre de 2026 en $4.15 dólares por galón, luego de que para el Labor Day, celebrado este lunes, registrara el nivel más alto jamás visto para esa fecha, según la American Automobile Association (AAA). Con estos precios, una familia está pagando cerca de un dólar más por galón de gasolina que hace un año, y ese costo adicional podría mantenerse hasta bien entrado el otoño.

El alza se debe a que el crudo Brent tocó $97.93 dólares por barril este lunes, su precio más alto en casi seis semanas, luego de que fuerzas estadounidenses atacaran petroleros iraníes y la Guardia Revolucionaria de Irán respondiera cerca del Estrecho de Ormuz.

Estas tensiones reafirman que cualquier amenaza en esa zona genera casi de inmediato más presión sobre los precios de la gasolina y que, aunque el conflicto se calme, el alivio no llegará rápido, porque las refinerías ya operan al límite de su capacidad.

¿Por qué el encarecimiento del diésel también afecta la comida y el transporte?

El diésel, que se utiliza para mover camiones de carga y buena parte de la cadena de alimentos, alcanzó una cifra récord de $5.90 dólares por galón esta semana. Cuando el diésel sube, transportar comida y mercancía cuesta más, y eso se refleja en el precio final en el supermercado.

“El mundo enfrenta una escasez de capacidad de refinación que mantiene elevados los precios de la gasolina”, señaló un análisis de CNBC, que advirtió que los precios podrían permanecer altos este otoño incluso si el crudo se estabiliza. El efecto es el mismo: aunque Medio Oriente se calme, el impacto en el bolsillo tardará más tiempo en estabilizarse.

Por eso, el costo del trayecto es considerablemente más elevado que hace 12 meses. Según AAA, hace exactamente un año, el galón costaba en promedio $3.19 dólares.

California sigue siendo el estado más caro, con un precio promedio de $5.78 dólares por galón; mientras que Indiana tiene el más barato, en $3.44 dólares. Nueva York se ubica cerca de $4.31 dólares, unos 17 centavos sobre el promedio nacional.

Lo que dicen los expertos sobre un posible respiro en los precios

Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de GasBuddy y una de las voces más citadas durante la crisis, dijo en agosto que “el cambio temprano a la mezcla de combustible de invierno podría traer algo de alivio a los precios de la gasolina”, la formulación más económica que producen las refinerías fuera del verano.

Sin embargo, el experto matizó que la relación entre crudo y surtidor no es automática. “Es probable que veamos una caída en las próximas semanas, pero de manera gradual, entre 10 y 20 centavos”, afirmó.

Por su parte, la Agencia de Información de Energía (EIA) redujo su proyección y ahora espera que el Brent promedie alrededor de $85 dólares por barril en el tercer trimestre de 2026, cifra que, de cumplirse, podría aliviar algo la presión hacia fin de año.

La demanda de gasolina, de hecho, bajó levemente la semana pasada, de 9.04 a 8.92 millones de barriles diarios, lo que normalmente empujaría los precios hacia abajo. Pero el costo del crudo ha sido tan alto que anuló ese efecto estacional, según AAA.

Reuters documentó que, en la semana que terminó el 4 de septiembre, el petróleo tuvo su mayor alza semanal desde mediados de julio, con el Brent subiendo 7.1% y el WTI 9.8%.

¿Qué puede hacer el lector para proteger su bolsillo?

Ante la incertidumbre, hay pasos prácticos que las familias pueden tomar:

Comparar precios por estación , ya que la diferencia entre gasolineras de una misma ciudad puede superar los 20 centavos por galón

, ya que la diferencia entre gasolineras de una misma ciudad puede superar los 20 centavos por galón Evitar viajes largos innecesarios en septiembre y octubre, meses en los que el diésel y la gasolina podrían seguir elevados

en septiembre y octubre, meses en los que el diésel y la gasolina podrían seguir elevados Usar apps como GasBuddy , que actualizan costos en tiempo real por código postal

, que actualizan costos en tiempo real por código postal Planificar compras de temporada con anticipación, ya que el transporte más caro puede encarecer productos básicos

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la nueva alza en los precios de la gasolina para el otoño

¿Por qué subió tanto el precio del petróleo en septiembre de 2026?

Subió porque EE.UU. lanzó ataques contra objetivos iraníes cerca del Estrecho de Ormuz e Irán respondió atacando petroleros, lo que generó temor de que se corte el flujo de crudo en la región.

¿Cuánto cuesta hoy un galón de gasolina en Estados Unidos?

El promedio nacional es de 4.15 dólares por galón al 8 de septiembre de 2026, según AAA, el nivel más alto registrado para el Día del Trabajo.

¿Bajará la gasolina antes de fin de año?

Es posible una baja moderada si las refinerías cambian a la mezcla de invierno y el conflicto no escala más, pero los analistas advierten que la escasez de capacidad de refinación podría mantener los precios altos durante el otoño.

¿Qué estados tienen la gasolina más cara y más barata?

California lidera con $5.78 dólares por galón, mientras que Indiana tiene el precio más bajo del país, en $3.44 dólares.

¿Por qué el diésel importa si yo no manejo un camión?

Porque el diésel mueve la mayoría del transporte de mercancías y alimentos en Estados Unidos; su precio récord de 5.90 dólares por galón puede elevar el costo de la comida en el supermercado.

¿Qué puede hacer un conductor hispano para ahorrar ahora mismo?

Comparar precios entre gasolineras cercanas, usar aplicaciones como GasBuddy y posponer viajes largos no urgentes mientras el mercado se estabiliza.

Conclusión

Si el conflicto en el Estrecho de Ormuz se prolonga más allá de septiembre, el escenario más probable es que los precios en la bomba no regresen a los niveles previos a la guerra ni siquiera para las fiestas de fin de año.

Las familias hispanas que dependen del auto para trabajar, llevar a los niños a la escuela o visitar a los seres queridos deberán ajustar su presupuesto mensual anticipando que el alivio, si llega, será lento y parcial.

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