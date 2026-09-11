Diésel alcanza récord de $6.06 por galón en EE.UU. y amenaza con encarecer alimentos y envíos

El precio promedio nacional del diésel superó por primera vez los $6 por galón en Estados Unidos. Este viernes alcanzó $6.06, de acuerdo con AAA, y acumula un aumento de aproximadamente 63% frente a los $3.71 de hace un año.

El precio anterior rompió el récord de $5.82 por galón establecido en junio de 2022, tras la invasión rusa a Ucrania, según confirmó CNN.

Además, este incremento encarece el costo del transporte de mercancías y aumenta la presión sobre los precios de alimentos y otros productos.

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El salto ya está teniendo consecuencias para consumidores y empresas. El diésel es fundamental para camiones de carga y maquinaria agrícola, por lo que los incrementos en sus precios pueden trasladarse a supermercados, entregas y otros costos logísticos. De hecho, algunas empresas de transporte y distribución ya están aplicando recargos por combustible.

Por qué el diésel importa más de lo que parece

El diésel mueve casi todo lo que se consume en Estados Unidos: camiones de carga, trenes, barcos y maquinaria agrícola dependen de este combustible. Cuando su precio sube, el costo se traslada casi de inmediato a la cadena de suministro completa.

“Estamos ante el otoño más caro de la historia para la gasolina, pero sobre todo para el diésel. Y eso va a encarecer cada aspecto” de la economía de consumo, advirtió un analista citado por CNN a inicios de septiembre.

Los más de tres millones de camioneros que transportan mercancía desde tiendas de abarrotes hasta fábricas enfrentan hoy los precios de diésel más altos en años, reportó por su parte Reuters, que traslada ese costo a las tarifas de flete, lo que eventualmente llega al consumidor final.

Productos especialmente vulnerables a este incremento de costos

Los camiones refrigerados, esenciales para transportar frutas, verduras, lácteos y carnes, consumen combustible adicional solo para mantener la temperatura de la carga. Esto hace que los productos frescos sean particularmente vulnerables a este tipo de alza, según explicó un análisis de Fortune.

“Las empresas de entrega ya añadieron recargos, mientras que los costos de combustible prolongados podrían elevar los precios en anaqueles de comida, ropa y otros bienes”, sostuvo el reporte, publicado el 4 de septiembre de 2026.

Una familia que hace su compra semanal de alimentos frescos podría notar incrementos graduales en productos perecederos durante las próximas semanas, incluso sin que haya cambios visibles en el supermercado local.

¿Qué hay detrás del alza histórica?

El conflicto entre Estados Unidos e Irán, que se extiende desde finales de febrero de 2026, es el principal motor detrás del encarecimiento. Los ataques ucranianos contra refinerías rusas, que obligaron a Moscú a restringir sus exportaciones de diésel, agravaron aún más la escasez global, según un reporte de CNBC el 4 de septiembre de 2026.

Como consecuencia, los consumidores estadounidenses ya pagaron $100,900 millones adicionales en gasolina y diésel desde que comenzó el conflicto, de acuerdo con un rastreador de costos de la Universidad Brown citado por CNN.

En California, donde los costos operativos ya eran altos, el diésel llegó a cotizarse cerca de $7.71 por galón, según reportó el Los Angeles Times. Entre los principales afectados están agricultores y transportistas independientes.

¿Qué puedes hacer ante el encarecimiento en los costos de transporte?

Compara precios de comestibles en distintas tiendas, ya que algunas cadenas absorben el costo de combustible más lento que otras

en distintas tiendas, ya que algunas cadenas absorben el costo de combustible más lento que otras Prioriza productos locales o de temporada , que dependen menos de transporte refrigerado de larga distancia

, que dependen menos de transporte refrigerado de larga distancia Vigila los recargos de entrega en compras en línea, que muchas empresas ya aplicaron desde principios de septiembre

en compras en línea, que muchas empresas ya aplicaron desde principios de septiembre Si eres transportista o pequeño negocio, considera renegociar contratos de flete a corto plazo mientras persista la volatilidad

Lo que viene en las próximas semanas para el precio del diésel

Analistas de energía no descartan que el precio del diésel siga subiendo si el conflicto entre Estados Unidos e Irán se prolonga más allá de septiembre. El precio del petróleo Brent, que superó los $101 por barril esta semana según CNN, es un indicador clave a seguir, pues cualquier nueva escalada podría empujar al diésel aún más lejos de su récord actual.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el nuevo récord en el precio del diésel

¿Cuánto cuesta el diésel en Estados Unidos ahora?

El promedio nacional llegó a $6.06 por galón este viernes 11 de septiembre de 2026, según la AAA.

¿Por qué subió tanto el precio del diésel?

El conflicto entre Estados Unidos e Irán y los ataques a refinerías rusas redujeron la oferta global de combustible, según CNBC.

¿Cómo afecta esto al precio de la comida?

El transporte refrigerado de productos frescos consume más combustible, lo que puede elevar los precios en anaqueles en las próximas semanas, según Fortune.

¿Es el precio más alto de la historia?

Sí, superó el récord anterior de $5.82 por galón fijado en junio de 2022 tras la invasión rusa a Ucrania.

¿Qué estados tienen los precios más altos?

California registra los precios más elevados, cerca de $7.71 por galón, según el Los Angeles Times.

¿Cuánto han pagado de más los consumidores por el conflicto?

Más de $100,900 millones adicionales en gasolina y diésel desde finales de febrero de 2026, según la Universidad Brown.

Conclusión

Si el conflicto entre Estados Unidos e Irán no se resuelve pronto, el diésel podría seguir en niveles récord hacia el otoño, y con ello, el costo de transportar comida, ropa y paquetes por todo el país. Para las familias que dependen del transporte de productos frescos o de negocios de entrega, esto podría traducirse en semanas de precios más altos en el supermercado, incluso antes de que la inflación oficial lo refleje por completo.

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