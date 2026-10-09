Christopher Gorayeb: 40 años junto a la comunidad latina de Nueva York

Hace cuatro décadas, Gorayeb & Associates era una pequeña firma de abogados de Nueva York. Hoy, al cumplir 40 años, su fundador, Christopher Gorayeb, ha representado a más de 12,000 trabajadores de la construcción y ha establecido una estrecha relación con la comunidad latina de la ciudad.

Hoy, al celebrar los 40 años de la firma, el abogado mira hacia atrás con orgullo y gratitud. Más allá del crecimiento profesional, destaca el impacto de su trabajo en miles de trabajadores y familias que han podido recuperar su estabilidad y retomar sus planes de vida.

“Ha sido un honor increíble, y difícil de creer. Hace 40 años éramos una firma muy pequeña y, a través de los años, hemos representado a más de 12,000 trabajadores de la construcción. Hemos sido muy consistentes y siempre poniendo a las familias primero”, afirmó el abogado.

Ese crecimiento, explica, llegó poco a poco, a través de los casos, las recomendaciones y la confianza de quienes encontraron en sus oficinas un lugar donde podían ser escuchados.

“No solo hemos construido una base de clientes, hemos construido una comunidad. Ha sido un crecimiento orgánico, resultado del trabajo, la dedicación y de estar presentes para las personas que representamos”, dijo.

Una relación que creció con la comunidad latina

Para Gorayeb, ese vínculo tiene un componente personal. Sus lazos familiares y su propia historia lo acercaron desde temprano a la comunidad latina. En su práctica profesional, reconoció una necesidad entre los trabajadores que buscaban representación: comprender lo que ocurría con sus casos en su propio idioma.

“Con la experiencia entendí que nuestros clientes necesitaban poder hablar de sus casos en su propio idioma, hacer preguntas y entender lo que estaba pasando. Por eso comenzamos a contratar profesionales que hablaran español. Eso nos acercó mucho más a la comunidad latina y nos permitió construir una relación de confianza que ha crecido junto con la firma”, señaló.

Comunicarse, sostiene, va más allá de traducir documentos. Permite expresar preocupaciones, comprender las opciones disponibles y participar en decisiones que pueden marcar el futuro de una familia.

Esa confianza cobra especial importancia cuando una persona desconoce el sistema legal. Gorayeb dice haber visto cómo esa falta de información puede dejar a muchos inmigrantes expuestos a abusos.

“He visto cómo muchas veces se intenta sacar ventaja de la comunidad latina y de los inmigrantes en general. Para nosotros ha sido fundamental representarlos con honestidad, escuchar sus preocupaciones, responder sus preguntas y acompañarlos durante todo el proceso, para que entiendan sus derechos y sepan que cuentan con alguien que los defiende”, afirmó.

Cuando un accidente cambia el futuro de una familia

Los accidentes de construcción han sido el centro de la práctica legal de Gorayeb & Associates. A lo largo de su carrera, el abogado ha representado a trabajadores que llegaron a Estados Unidos buscando una vida mejor y cuyos planes quedaron interrumpidos por una lesión.

Gorayeb dice sentirse orgulloso, y lo expresa con humildad, de las vidas que han podido cambiar. Para él, el valor de su trabajo está en ayudar a quienes perdieron la posibilidad de trabajar y sostener a sus familias.

“A diario recibimos personas que llegan con lesiones que les impiden trabajar y sostener a sus familias. Poder devolverles la seguridad financiera y ayudarles a recuperar los sueños que sintieron que habían perdido es una de las partes más importantes de lo que hacemos”, aseguró.

Al hablar del futuro, Christopher Gorayeb vuelve a la comunidad con la que ha crecido la firma.

“Nuestra meta es continuar apoyando a la comunidad latina, defenderla y protegerla, y ayudar a que las familias tengan lo que necesitan para seguir construyendo una vida mejor aquí en Nueva York y en Estados Unidos”, concluyó.

Después de cuatro décadas, Gorayeb mantiene la pasión por su trabajo y el compromiso con los trabajadores y la comunidad latina.

Su deseo, asegura, es seguir ayudando y cambiando vidas durante muchos años más..