Cuándo es el Black Friday 2026: se acerca el día más comercial del año

Una de las fechas más comerciales del año en Estados Unidos, probablemente la más movida, es el Black Friday. Según el calendario oficial de 2026, se celebra el viernes 27 de noviembre, justo un día después de Thanksgiving.

Aunque durante mucho tiempo estuvo asociado con filas frente a las tiendas, madrugadas y grandes descuentos concentrados en una sola jornada, el comportamiento de los consumidores ha cambiado. Las promociones suelen comenzar varios días antes y se extienden hasta el fin de semana, para culminar con Cyber Monday el lunes 30 de noviembre.

De hecho, quienes esperan comprar televisores, computadoras, teléfonos, ropa, juguetes, electrodomésticos u otros productos durante la temporada navideña pueden comenzar a encontrar ofertas antes del Black Friday.

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¿Qué se espera en la víspera del Black Friday?

La principal novedad para los consumidores será que muchas ofertas probablemente aparecerán antes del viernes 27. Esto no significa que todas las promociones de Black Friday 2026 estén definidas desde septiembre, pero la tendencia de los últimos años muestra que los comercios han adelantado sus campañas.

Según datos de la National Retail Federation (NRF), durante el fin de semana de Thanksgiving de 2025, un total de 202.9 millones de consumidores compraron en tiendas físicas o por internet entre Thanksgiving y Cyber Monday, una cifra récord según la organización.

Black Friday fue el día con mayor actividad, con 80.3 millones de compradores en establecimientos físicos y 85.7 millones en línea.

En los días previos a Black Friday, los consumidores pueden encontrarse con campañas denominadas Black Friday Week, descuentos anticipados y ofertas que comienzan semanas antes, probablemente desde octubre.

También habrá una fuerte competencia entre las compras físicas y las digitales. Adobe Analytics estimó que durante Black Friday 2025 se generaron $11.7 mil millones en ventas online, mientras que toda la llamada Cyber Week (de Thanksgiving a Cyber Monday) representó unos $43.7 mil millones en comercio electrónico.

¿De dónde viene el Black Friday?

Una versión muy difundida sostiene que los comercios pasaban de estar “en rojo” (con pérdidas) a estar “en negro”, es decir, con ganancias, gracias al fuerte volumen de ventas de la temporada navideña. Sin embargo, esa explicación apareció posteriormente como una reinterpretación comercial del término.

La Library of Congress señala que el uso de “Black Friday” para referirse al inicio de la temporada de compras navideñas surgió en Filadelfia durante las décadas de 1960 y 1970 y estaba relacionado con el enorme tráfico de personas y vehículos que se producía después de Thanksgiving.

La explicación histórica más documentada sitúa el término en la policía de Filadelfia. Los agentes utilizaban “Black Friday” para describir el caos generado por las multitudes de compradores que llegaban a la ciudad, a lo que se sumaban los visitantes que acudían al tradicional partido de fútbol americano entre Army y Navy celebrado ese fin de semana.

Los comerciantes inicialmente no estaban interesados en asociar sus negocios con una expresión que transmitía una imagen negativa. Incluso hubo intentos de promover el nombre “Big Friday”, pero no prosperaron. Con el paso del tiempo, el sector comercial transformó la percepción del término y lo convirtió en una etiqueta asociada con descuentos y compras navideñas.

La realidad es que Black Friday concentra varios factores que favorecen el consumo. Thanksgiving marca tradicionalmente el comienzo de la temporada de compras navideñas, muchas personas tienen el día libre y las tiendas aprovechan la fecha para lanzar promociones que buscan captar una parte importante del presupuesto destinado a regalos.

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