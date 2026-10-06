La factura de agua ya cuesta 62% más en EE.UU.

Las facturas de agua potable aumentaron un promedio de 62% entre 2015 y 2025 en los sistemas comunitarios analizados de Estados Unidos, muy por encima del avance de 39% de los precios al consumidor y 30% de los alimentos durante periodos comparables, informó Food & Water Watch este 6 de octubre de 2026. El incremento también ocurrió en la ciudad de Nueva York, donde las tarifas de agua y alcantarillado subieron 6% desde el 1 de julio.

En NYC, la tarifa combinada llegó a $13.86 por cada 748 galones, mientras que para una vivienda unifamiliar con consumo típico la ciudad calculó un aumento cercano a $6 mensuales.

El agua ya consume más ingresos

Food & Water Watch analizó las tarifas de los 500 sistemas comunitarios más grandes en el país, que abastecen a 155 millones de personas, equivalentes al 45% del país. La comparación directa del aumento incluyó 452 sistemas presentes tanto en 2015 como en 2025.

El sistema promedio cobró $531 anuales en 2025 por 60,000 galones de agua potable, casi $200 más que en 2015. Además, el cálculo no incluyó alcantarillado ni drenaje pluvial, por lo que tu factura total puede ser considerablemente mayor.

Además, las tarifas crecieron 19% más rápido que el ingreso medio nacional. Esto significa que el agua absorbe una parte cada vez mayor del presupuesto familiar, que también debe cubrir renta, comida, electricidad y medicamentos.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

Los hogares pobres resienten más el golpe

El informe consideró inasequible una factura de agua potable cuando supera el 1.5% del ingreso del hogar. Bajo ese criterio, los costos resultaron difíciles de pagar para las familias de bajos ingresos en 93% de los sistemas analizados.

“Una factura inasequible suele ser una factura no pagada”, afirmó Mary Grant, directora de políticas de agua de Food & Water Watch. Los atrasos pueden provocar cortes del servicio y, en algunas jurisdicciones, gravámenes sobre la vivienda.

El impacto cambia drásticamente según el lugar. Los sistemas más grandes de Idaho cobraron un promedio de $286 al año, mientras que los dos sistemas más grandes de West Virginia cobraron un promedio de $1,383 anuales; en Puerto Rico, los hogares de bajos ingresos destinaron hasta 20% de sus ingresos al agua.

Sistemas privados cobran 67% más

Las empresas de agua con fines de lucro cobraron un promedio de $823 en 2025, frente a $494 en los sistemas públicos. La diferencia fue de $329 anuales, o 67% más, según Food & Water Watch.

Aunque los operadores privados representaron solo 11% de los sistemas estudiados, controlaban 44% de los 25 más costosos. En cambio, los 25 sistemas más económicos eran de propiedad pública.

Las tarifas también dependen de la fuente de agua, la antigüedad de las tuberías y el tamaño del sistema. “Es infraestructura envejecida. Es desinversión federal”, señaló Grant al explicar un problema que afecta tanto a operadores públicos como privados y eleva el costo del servicio.

Infraestructura e IA presionan las tarifas

Las empresas de servicios deben reemplazar tuberías antiguas, tratar contaminantes como los llamados químicos eternos y reforzar su infraestructura para hacer frente a contingencias como sequías, incendios y tormentas. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) calcula que los sistemas de agua potable necesitan $625,000 millones en mejoras durante las próximas dos décadas.

Los centros de datos para inteligencia artificial abren otro frente: más del 97% del agua utilizada por los principales operadores procede de sistemas municipales. Sin embargo, Food & Water Watch aclaró que todavía no identificó comunidades donde esas instalaciones hayan elevado de forma demostrable las facturas residenciales.

El impacto, por ahora, es una advertencia y no un costo comprobado.

NYC sube 6% pero ofrece ayuda

NYC cobra desde julio $5.35 por el agua y $13.86 por el servicio combinado de agua y alcantarillado por cada 100 pies cúbicos, equivalentes a 748 galones. El aumento de 6% siguió a incrementos de 3.7% en 2025 y 8.43% en 2024.

La ciudad atribuye las tarifas a sus costos operativos y a proyectos como el Túnel de Agua Número 3, reparaciones del Acueducto Delaware y mejoras de alcantarillado. “Los cobros sólidos, la planificación inteligente a largo plazo y las inversiones específicas siguen colocando el sistema de agua y aguas residuales de Nueva York sobre una base financiera sólida”, afirmó en mayo Lisa F. Garcia, comisionada del Departamento de Protección Ambiental.

Si eres propietario con bajos ingresos, revisa el Programa de Asistencia para el Agua del Hogar, que ofrece créditos de hasta $196 a viviendas elegibles. Los edificios asequibles también pueden recibir créditos de $250 por unidad, equivalentes a un ahorro aproximado de 18% a 26% de la factura anual.

Si detectas un consumo inusual, compara la lectura actual con facturas anteriores y busca fugas antes de pagar. También puedes solicitar una explicación o disputar por escrito un cargo ante el DEP mediante el teléfono 718-595-7000.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el aumento en la factura del agua en NYC

¿Cuánto aumentó la factura de agua en Estados Unidos?

Las tarifas de agua potable subieron 62% entre 2015 y 2025 en los sistemas comparables estudiados. El cálculo no incluye alcantarillado ni drenaje.

¿Cuánto cuesta el agua en promedio?

El sistema promedio analizado cobró $531 al año en 2025 por un consumo de 60,000 galones.

¿Cuánto aumentó el servicio en NYC?

La tarifa combinada de agua y alcantarillado subió 6% el 1 de julio de 2026 y quedó en $13.86 por cada 748 galones.

¿Qué puedo hacer si mi factura parece incorrecta?

Revisa posibles fugas, compara las lecturas y solicita una explicación al DEP. Si el problema continúa, puedes presentar una disputa escrita.

¿Existe ayuda para pagar el agua en NYC?

Sí. La ciudad mantiene créditos para propietarios de bajos ingresos y unidades de vivienda asequible, además de programas de alivio por fugas.

Conclusión

El costo del agua puede absorber una porción todavía mayor del presupuesto familiar si disminuye el apoyo federal y continúan las inversiones obligatorias en infraestructura. Revisar fugas, créditos y cargos puede ayudarte a reducir el golpe en tu factura, pero sin nuevas medidas de asequibilidad, más hogares quedarán expuestos a deudas y a sufrir cortes en el servicio.

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