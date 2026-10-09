Keegan Allen, actor de ‘Pretty Little Liars’, sufre un violento asalto armado en West Hollywood

El actor Keegan Allen, conocido por su papel en la serie “Pretty Little Liars”, denunció haber sido víctima de un violento intento de robo en Santa Mónica Boulevard, en West Hollywood, California.

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, Allen aseguró que fue asaltado en las afueras de una pequeña tienda de comestibles. El actor narró lo sucedido mientras mostraba las heridas que los ladrones le provocaron en el asalto.

El actor afirmó que los sujetos enmascarados lo golpearon en la cabeza, le apuntaron con una pistola y le robaron su reloj.

Allen publicó el video de las cámaras de seguridad del establecimiento en el que se ve cuando estaba por subir a su auto cuando dos hombres con los rostros cubiertos se acercaron a él y, mientras le apuntaban con el arma, le pedían que se quitara el reloj. El actor se quitó el reloj y, cuando lo entregó, uno de los sujetos le propinó varios golpes en la cabeza con su arma. Luego salieron corriendo mientras que el actor caía en el piso por los golpes.

Allen advirtió sobre la inseguridad en la zona y aseguró que esos sujetos le habrían quitado la vida por robarle el reloj. “West Hollywood ya no es seguro. ¡Robado a punta de pistola y a punta de cuchillo por dos jóvenes que amenazaron con matarme por mi reloj y lo habrían hecho! Dios dijo que no esta noche. Mi vida por un reloj”, escribió el actor.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles se pronunció con respecto al robo del actor. “Uno de los sospechosos apuntó con una pistola plateada a la víctima, mientras que el otro la amenazó con un cuchillo y le exigió su reloj y su pulsera. Poco después, la víctima fue golpeada en la cara con la pistola”.

Keagan espera que, gracias a las imágenes, se pueda encontrar a estos delincuentes. “Pronto publicaré más información. Esperemos que todas estas cámaras de vigilancia que @karenbassla, @gavinnewsom y todos creen que detendrán el crimen puedan encontrar a estos peligrosos delincuentes. Que Dios los bendiga”.