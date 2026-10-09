Natanael Cano cancela su gira para enfocarse en su bienestar

Este jueves 8 de octubre, Natanael Cano ha informado que decidió cancelar su gira por México. Este recorrido por su país natal comenzó el 18 de septiembre y tenía fechas programadas para octubre y noviembre.

En un comunicado, el cual fue compartido a medios de comunicación, se explica que el cantante de 25 años canceló el “Natanael Cano Vol. 1 Tour” para poder “enfocarse en su salud y bienestar”.

“Entendemos que esta noticia será decepcionante para los fans que tenían planeado asistir a los conciertos, y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar”, escribieron en el comunicado.

El equipo de Cano también aseguró que el dinero de las entradas será reembolsado a través de las plataformas y lugares donde cada persona haya comprado su boleto.

Esta gira de Cano ha sido un éxito para el cantante de corridos tumbados, pues tuvo dos fechas agotadas en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

Los shows programados que han sido cancelados eran: Mérida (17 de octubre), Boca del Río (30 de octubre), Puebla (31 de octubre), Toluca (6 de noviembre), Oaxaca (7 de noviembre), Monterrey (27 de noviembre), Torreón (28 de noviembre) y Acapulco (5 de diciembre).

Hay que recordar que esta gira era parte de la promoción de su último álbum, titulado “Natanael Cano Vol. 1”, el cual fue publicado en agosto de este año. Este se convierte en su álbum número 11 y en él incluyó 15 canciones, entre ellas algunas versiones de éxitos musicales como “Por amarte así” de Cristian Castro y “Frente a frente” de Jeanette.

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