Confirman la pareja para la quinta temporada de “Bridgerton”

El universo de “Bridgerton” siempre tiene la intención de seguir sorprendiendo. Con cada temporada, una nueva pareja toma el escenario principal y ahora llegó el turno de una historia que marcará un cambio dentro de la narrativa de la serie.

Tras el arco dedicado a Benedict y Sophie, Netflix confirmó que la quinta entrega se centrará en Francesca Bridgerton y Michaela Stirling, un hecho significativo para quienes siguen, tanto las novelas de Julia Quinn, como la adaptación televisiva.

Un romance que se aleja del molde original

La plataforma presentó las primeras imágenes de las actrices Hannah Dodd y Masali Baduza, quienes ya posaron como protagonistas de esta nueva etapa. En un breve adelanto, ambas aparecen en un entorno de aire escocés, como algo relacionado al pasado de John, el difunto esposo de Francesca, cuya familia posee propiedades en esa región. “El amor vuelve a florecer”, es el mensaje que acompaña el teaser.

La sinopsis oficial también aporta pistas. En ella se explica que “Francesca Stirling (Hannah Dodd), condesa de Kilmartin e hija mediana y más introvertida de la familia Brigerton, dos años después de perder a su querido marido John, decide volver al mercado matrimonial. Pero cuando Michaela (Masali Baduza), la prima de John, regresa a Londres para hacerse cargo de la finca de los Kilmartin, Francesca empieza a cuestionarse si debe atenerse a sus planes racionales o dejarse llevar”.

Y en sí, esto supone un desafío para la serie. Aunque Benedict ha sido presentado como un personaje bisexual, sus historias de amor en pantalla se habían mantenido dentro de dinámicas heteronormativas. Esta vez, el romance entre Francesca y Michaela será central, un cambio que no existe en los libros, donde la figura que acompaña a Francesca es Michael Stirling, no su contraparte femenina.

La apuesta de Jess Brownell y el enredo emocional por venir

Según la showrunner Jess Brownell, la lectura de las novelas le abrió la puerta para imaginar un arco queer para Francesca y las semillas estaban sembradas desde temporadas anteriores. Masali Baduza apareció en la tercera entrega como la prima incómoda del marido de Francesca y regresó en la cuarta convertida en un punto de apoyo tras la muerte de John.

Hannah Dodd habló sobre esta tensión emocional y dejó clara la posición de su personaje: “Francesca se da cuenta de que Michaela le provoca algo, se da cuenta de esas nuevas sensaciones, pero no tiene ni idea de qué se trata. No sabe que podría haber algo allí porque ni sabe que eso es una opción entre dos mujeres en esa época. De verdad que no lo sabe. No fue difícil respetar a John porque ella no se da cuenta de lo que le está pasando, no hay adulterio emocional o algo así. Ella está enamorada de él”.

La trama, entonces, no sólo lidia con el despertar emocional de Francesca, sino también con las normas sociales del universo de la serie, donde la aristocracia es diversa en origen, aunque rígida en lo que respecta a las relaciones entre personas del mismo sexo.

Mientras tanto, los seguidores especulan sobre qué avanzará en paralelo y se preguntan, por ejemplo, sobre el futuro de Eloise Bridgerton o de Hyacinth Bridgerton. Todo estará por verse.

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