Netflix estrena el tráiler de la película mexicana “Contra el Huracán”

La plataforma de Netflix no para de ofrecer diversidad de opciones para todo su público y en esta oportunidad le dedicarán un nuevo proyecto a sus seguidores mexicanos y latinos con la producción “Contra el Huracán”. Este miércoles fue compartido el tráiler oficial de esta película que se estrenará el próximo 23 de octubre de 2026.

La cinta está ambientada en Acapulco y es inspirada en la tormenta Otis que afectó la ciudad en octubre de 2023, contando una historia de supervivencia familiar mediante el drama y suspenso que le incluye un director como Jorge Michel Grau.

Sinopsis

El protagonista de esta historia lleva por nombre Wirpul, un joven aprendiz que se ganó el rápido ascenso a capitán de un pequeño yate y, protegiendo su embarcación, se vio en medio de un huracán muy intenso junto a su hermanastro, Candi.

Ambos jóvenes deben luchar contra la marea y las tormentas para aferrarse a la vida, mostrando una unión que ni ellos se esperaban, debido a que venían presentando múltiples problemas en su hogar. Una historia basada en hechos reales que resalta los verdaderos valores que debe tener un ser humano.

Tráiler

En el tráiler se muestran inicialmente las imágenes de las diferencias entre los hermanos y la razón que los llevó a estar en medio del mar en ese pequeño yate durante la tormenta. Antes de embarcar, Wirpul recibe una advertencia del dueño del yate, aunque fue inevitable regresarlo intacto.

En medio del mar, Wirpul y su hermano se enteran sobre la tormenta, tomando previsiones, pero a la ligera. No obstante, debieron tomar todas las medidas viables para no hundirse ante las torrenciales lluvias con una naturaleza que los exige al extremo.

Reparto

Wirpul: Benny Enmanuel

Benny Enmanuel Candi: Krystian Ferrer

Krystian Ferrer Resto del elenco: Gonzalo Vega Jr., Mónica Del Carmen, Mónica Jiménez y Andrew Leland Rogers.

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