Préstamos estudiantiles: ahorra en intereses si te inscribes antes del 31 de diciembre

El Departamento de Educación de Estados Unidos (ED) extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para que los prestatarios con determinados préstamos estudiantiles federales se inscriban en la modalidad de pago automático y obtengan una reducción temporal de un punto porcentual en su tasa de interés.

El beneficio estará vigente hasta el 30 de junio de 2028, siempre que los prestatarios cumplan las condiciones del programa y mantengan activo el pago automático.

La rebaja no equivale a descontar un 1% del saldo pendiente ni a eliminar parte de la deuda. Por ejemplo, si tu préstamo tiene una tasa de interés del 6.5%, esta bajaría temporalmente al 5.5%, lo que puede reducir el costo de los intereses durante el periodo de vigencia del beneficio.

La fecha límite se movió tres meses

El plazo original vencía el 30 de septiembre, pero el Departamento de Educación concedió tres meses adicionales. Los prestatarios que se inscriban a más tardar el 31 de diciembre podrán obtener la reducción mientras sigan cumpliendo los requisitos establecidos.

El beneficio comenzó el 1 de julio de 2026. Antes de esa fecha, el pago automático normalmente reducía la tasa en 0.25 puntos porcentuales; la medida temporal elevó el descuento total a un punto porcentual.

Si ya estabas inscrito, no necesitas volver a solicitarlo. Tu administrador aplicó automáticamente una reducción adicional de 0.75 puntos porcentuales, que, sumada al descuento previo de 0.25 puntos, completa la rebaja total de un punto porcentual.

El ahorro favorece más a los prestatarios con saldos grandes

La reducción aplica a Préstamos Directos federales desembolsados a partir del 1 de julio de 2012, incluidos los de estudiantes y padres. No cubre préstamos del programa FFEL, préstamos Perkins ni los del programa Health Education Assistance Loan.

Lesley J. Turner, profesora asociada de políticas públicas de la Universidad de Chicago, indicó que la ventaja puede ser mayor para quienes tienen saldos elevados y pagos fijos. “Es un beneficio bastante grande, especialmente para los prestatarios que tienen saldos altos”, afirmó.

En la práctica, una rebaja de un punto reduce el interés que se acumula, pero no necesariamente baja de inmediato tu mensualidad. El efecto depende de tu saldo, tasa, plazo restante y plan de pago.

Casi 2 millones de prestatarios ya se inscribieron

Cerca de 2 millones de prestatarios se incorporaron al pago automático desde que el incentivo fue anunciado durante el verano, según datos del Departamento de Educación citados por The Associated Press.

Para aprovechar los beneficios, Nicholas Kent, subsecretario de Educación, pidió no postergar la decisión: “Los prestatarios no deberían esperar para aprovechar esta reducción temporal de la tasa de interés”, sostuvo durante la presentación del programa en junio.

La automatización también reduce el riesgo de olvidar un vencimiento. Turner advirtió que, cuando una persona debe ingresar cada mes para pagar manualmente, puede olvidarlo y caer en mora.

Sin embargo, para inscribirte debes tener suficiente dinero en la cuenta bancaria: un débito rechazado puede generar cargos de tu banco y afectar la continuidad del beneficio.

SAVE y la mora complican el acceso

Los prestatarios que permanecen en pausa debido al extinto plan SAVE deben escoger otro plan legal y reanudar sus pagos antes de activar el débito automático. Federal Student Aid señaló: “Te recomendamos firmemente que actúes ahora” para seleccionar la alternativa que mejor responda a tus objetivos.

Quienes están en incumplimiento tampoco reciben la rebaja de inmediato. Primero deben devolver sus préstamos a una situación regular; una vía señalada por Educación es consolidar los préstamos elegibles, solicitar un nuevo plan y luego inscribirse en el pago automático.

El problema alcanza a millones. En junio de 2026 había más de 9.3 millones de beneficiarios en incumplimiento, con $234,000 millones pendientes, mientras aproximadamente 1.5 millones estaban en una morosidad avanzada que podía llevarlos al incumplimiento durante los seis meses siguientes.

Cómo activar el descuento en préstamos estudiantiles

El trámite no se realiza directamente con el Departamento de Educación, sino mediante la empresa que administra tu préstamo:

Entra en la cuenta de tu administrador y busca la opción de pago automático o débito automático

y busca la opción de pago automático o débito automático Confirma que tu préstamo sea elegible antes de proporcionar información bancaria

antes de proporcionar información bancaria Registra una cuenta corriente o de ahorros con fondos suficientes para cubrir cada mensualidad

con fondos suficientes para cubrir cada mensualidad Verifica la tasa después del alta para comprobar que se aplicó la reducción completa

para comprobar que se aplicó la reducción completa No desactives el débito automático si quieres mantener el beneficio hasta junio de 2028

Si no sabes quién administra tu deuda, puedes iniciar sesión en StudentAid.gov y revisar los datos de tus préstamos federales.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el nuevo plazo para ahorrar en préstamos estudiantiles

¿La tasa baja 1% o un punto porcentual con la automatización de préstamos estudiantiles?

Baja un punto porcentual. Una tasa de 7% pasaría a 6%; el beneficio no elimina 1% del saldo pendiente.

¿Cuál es la fecha límite para inscribirse?

Debes activar el pago automático antes de las 11:59 p.m., hora del Este, del 31 de diciembre de 2026.

¿Cuánto dura la reducción de la tasa de los préstamos estudiantiles?

El descuento estará vigente hasta el 30 de junio de 2028, siempre que permanezcas inscrito en el pago automático y continúes pagando.

¿Los préstamos Parent PLUS califican?

Sí, pueden calificar si pertenecen al programa de Préstamos Directos y fueron desembolsados a partir del 1 de julio de 2012.

¿Puedo recibir el beneficio si estoy en incumplimiento?

No de inmediato. Primero debes regularizar el préstamo mediante una opción disponible y luego inscribirte en el pago automático.

Conclusión

El 31 de diciembre se cierra la ventana de inscripción para obtener la reducción temporal de un punto porcentual. Si calificas, activar el pago automático cuanto antes te permite comenzar a ahorrar antes de que el beneficio termine el 30 de junio de 2028.

Sin embargo, revisa primero tu presupuesto: el descuento pierde valor si un débito automático deja tu cuenta sin fondos o genera cargos bancarios.

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