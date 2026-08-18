Reduce 1% la tasa de interés de tus préstamos estudiantiles antes del 30 de septiembre

Los prestatarios con préstamos estudiantiles federales elegibles pueden reducir temporalmente en 1% su tasa de interés si se inscriben en pagos automáticos antes del 30 de septiembre de 2026.

El beneficio es otorgado por el Departamento de Educación (ED) y que aumenta temporalmente el descuento vigente de 0.25% a 1%, podría representar un ahorro de alrededor de $200 en dos años por cada $10,000 de deuda, según cálculos de Mark Kantrowitz.

La reducción no será permanente. Para obtenerla, el prestatario debe revisar hoy quién administra su deuda e inscribirse antes de la fecha límite. Este descuento estará vigente hasta el 30 de junio de 2028, cuando volverá a 0.25%, salvo que el gobierno extienda el beneficio.

Quienes ya están inscritos en pago automático no necesitan hacer ningún trámite para recibir el aumento del descuento en 0.75 puntos porcentuales de forma automática.

El descuento de 1% tiene fecha de vencimiento

El ED anunció el programa el 18 de junio de 2026, lo puso en marcha el 1 de julio y estará disponible hasta las 23:59 horas ET del 30 de septiembre de 2026.

La reducción aplica durante los períodos de pago activo. No se acumula mientras el préstamo esté en período escolar, gracia, aplazamiento o tolerancia de pago.

¿Quiénes califican para el ahorro?

La medida está dirigida a prestatarios con Federal Direct Loans desembolsados a partir del 1 de julio de 2012 y que estén en período de pago activo. Incluye préstamos de estudiantes y de padres, incluidos los Parent PLUS elegibles.

Sin embargo, no todos los préstamos federales entran automáticamente. Los antiguos Federal Family Education Loans, conocidos como FFEL, no califican directamente. Podrían ser elegibles si se consolidaron en un Direct Consolidation Loan y cumplen los requisitos del programa.

Los prestatarios inscritos en SAVE deben confirmar con su administrador qué plan de pago activo tienen disponible antes de inscribirse, ya que la elegibilidad depende de la situación de su préstamo y de las reglas vigentes del ED.

¿Cuánto dinero puedes ahorrar realmente?

De acuerdo con un cálculo de Mark Kantrowitz, autor de ‘How to Appeal for More College Financial Aid’, al New York Post, el descuento de 1% representa un ahorro aproximado de “$100 al año, o $200 en total, por cada $10,000 adeudados”, frente a los $25 anuales y $50 totales que produciría el descuento usual de 0.25%.

La cifra crece con el saldo. Un prestatario con $30,000 podría ahorrar aproximadamente $600 durante el período promocional, mientras que uno con $50,000 podría rondar los $1,000, bajo la misma estimación y dependiendo del saldo, plazo y pagos realizados.

Pero hay una advertencia: no debes considerar el beneficio como una reducción permanente de 1% durante toda la vida del préstamo. El ahorro depende de que el préstamo permanezca en pago activo, el prestatario siga inscrito en pago automático y el programa termine el 30 de junio de 2028 como está previsto.

El ahorro no es la única ventaja

El pago automático también reduce el riesgo de olvidar una fecha de vencimiento. “Uno de los principales beneficios del pago automático es que los prestatarios inscritos tienen muchas menos probabilidades de perder pagos”, señaló Kantrowitz.

Por su parte, Amanda Elliott, directora asociada de Ayuda Financiera y Asesoría Financiera de Colorado University Global, advirtió que un retraso puede desencadenar “una serie de consecuencias negativas”, entre ellas la capitalización de intereses, la amortización negativa y daños al historial crediticio que pueden durar años.

En términos prácticos, automatizar el pago ayuda a proteger el presupuesto y el crédito, pero para recibir este beneficio, primero tienes que verificar que tu cuenta bancaria mantenga fondos suficientes antes de cada fecha de cobro para evitar cargos por fondos insuficientes.

Qué hacer si estás en mora

Si estás en un caso de pagos atrasados o con préstamos en incumplimiento, primero debes resolver tu situación con el administrador o mediante las opciones oficiales disponibles (rehabilitación o consolidación), antes de poder acceder a beneficios ligados a un préstamo en pago activo.

Ese paso es crucial: activar un débito automático no corrige por sí solo una deuda federal en incumplimiento. La regularización previa permite acceder a mejores opciones de pago y, si se cumplen los requisitos, al descuento temporal de la tasa.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el descuento temporal de 1% a préstamos federales

¿Cuál es la fecha límite para recibir el descuento de 1%?

El prestatario debe estar inscrito en pago automático a más tardar a las 23:59 horas ET del miércoles 30 de septiembre de 2026.

¿Cuánto dura la reducción de 1% en intereses?

El descuento temporal estará disponible hasta el 30 de junio de 2028. Después, la reducción habitual volvería a 0.25%, a menos que exista una nueva medida oficial.

¿Qué préstamos estudiantiles califican?

Los Federal Direct Loans desembolsados a partir del 1 de julio de 2012, incluidos préstamos de estudiantes y Parent PLUS elegibles.

¿Debo registrarme si ya tengo pagos automáticos?

No. El Departamento de Educación indicó que los prestatarios ya inscritos recibirán automáticamente el aumento de 0.75% para llegar al descuento total de 1%.

¿Puedo recibir el descuento si mi préstamo está en mora?

No de forma inmediata. Primero debes normalizar o consolidar la deuda, seleccionar un plan de pago activo e inscribirte en pago automático antes de la fecha límite.

Conclusión

La reducción de 1% no elimina una deuda estudiantil ni sustituye una estrategia para pagarla más rápido, pero sí permite bajar el costo financiero durante casi dos años y disminuir el riesgo de pagos omitidos.

Para quien tenga préstamos Direct Loans elegibles, dejar pasar el 30 de septiembre puede significar renunciar a un beneficio concreto que, aunque temporal, puede liberar dinero para otras obligaciones del hogar.

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