Más estadounidenses se atrasan en pagos de casa y auto: el nivel más alto en una década

La proporción de estadounidenses con al menos 30 días de atraso en su hipoteca alcanzó en el segundo trimestre de 2026 su nivel más alto desde 2015, según el Informe Trimestral sobre Deuda y Crédito de los Hogares de la Reserva Federal de Nueva York. En los préstamos para automóviles, la cifra es más preocupante: la morosidad grave, de 90 días o más, llegó a su mayor nivel desde 2010.

Estos atrasos pueden generar cargos adicionales, afectar el historial crediticio y, si se prolongan, aumentar el riesgo de perder el bien adquirido a crédito, cuando hasta hace poco estos clientes tenían sus pagos al día.

La cifra que revela el tamaño del problema

La deuda total de los hogares estadounidenses se ubicó en $18.8 billones de dólares al cierre del segundo trimestre, con una leve baja de $13,000 millones frente al trimestre anterior, de acuerdo con el reporte de la Fed de Nueva York. A pesar de esa baja marginal, el 4.7% de toda esa deuda se encuentra en algún grado de morosidad, mientras que las transiciones hacia atraso temprano subieron tanto en hipotecas como en préstamos de auto.

El deterioro es más notable en los préstamos automotrices: Para el primer trimestre de 2026, el 5.6% del saldo de préstamos automotrices estaba en mora grave de 90 días o más, una tasa superior al 5.3% registrado en 2010, de acuerdo con datos de la Fed de Nueva York.

La comparación muestra que los atrasos graves en préstamos de auto ya superan los niveles registrados en 2010, aunque una tasa de morosidad no implica automáticamente que todos esos créditos terminen en el retiro del vehículo.

¿Por qué la gasolina no es la única presión sobre el bolsillo?

Los pagos mensuales de autos también se han encarecido de forma notable: desde 2019, la cuota promedio de un vehículo nuevo subió 38.7% y la de uno usado 39.6%, según datos de TransUnion correspondientes a agosto de 2026. Para una familia que ya lidia con incrementos en rubros esenciales como la gasolina y los alimentos, un incremento en la mensualidad del auto puede ser la diferencia entre llegar a fin de mes o no.

Las tarjetas de crédito siguen un patrón similar. El porcentaje de saldos de tarjetas con más de 90 días de atraso subió de 12.2% en el segundo trimestre de 2025 a 12.9% en el mismo periodo de 2026, un nivel que no se veía desde la Gran Recesión de la década anterior.

Los jóvenes y los hogares de bajos ingresos, los más golpeados

Sobre esta situación, investigadores de la Reserva Federal de Nueva York describieron el crédito general de los estadounidenses como “estable”, pero advirtieron que existen “debilidades entre los consumidores más jóvenes y los hogares de menores ingresos“. Esa distinción pone énfasis en que este deterioro no golpea a todos por igual, sino que se concentra en sectores que tienen menos margen de maniobra financiera.

Para muchas familias que han accedido a un auto mediante financiamiento y tienen poco ahorro de respaldo, esta presión podría agravarse en los próximos meses. Sobre todo porque un imprevisto médico o una reducción de horas laborales puede ser suficiente para caer en el primer atraso.

¿Qué puede hacer una familia antes de caer en mora?

Ante el riesgo de atraso, los especialistas en crédito recomiendan contactar al prestamista hipotecario o de auto en cuanto se anticipe una dificultad de pago, ya que muchas instituciones ofrecen planes de tolerancia o modificación antes de reportar la mora a las agencias de crédito. Acumular 30 o 60 días de atraso reduce las opciones disponibles y daña el historial crediticio.

También conviene revisar la posibilidad de refinanciar el préstamo de auto a una tasa más baja, sobre todo si el crédito se originó en 2023 o 2024, cuando las tasas de interés estaban en niveles más altos.

Cuando el presupuesto ya no alcanza, las recomendaciones para evitar un problema mayor son: comparar las consecuencias de atrasarse en cada deuda y hablar con los acreedores. La hipoteca y el préstamo de auto suelen requerir atención prioritaria por el riesgo de perder activos esenciales, aunque las tarjetas de crédito también pueden acumular intereses y dañar el historial crediticio.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre aumento en retrasos en el pago de créditos

¿Qué tan grave es el atraso en hipotecas actualmente?

La proporción de personas con al menos 30 días de atraso en su hipoteca alcanzó en el segundo trimestre de 2026 su nivel más alto desde 2015, según la Fed de Nueva York.

¿Por qué los préstamos de auto son el problema más urgente?

Porque el 5.6% del saldo total de préstamos de auto está en mora grave de 90 días o más, superando el peor momento de la crisis financiera de 2010.

¿Cuánto ha subido el pago mensual promedio de un auto?

Desde 2019, la cuota promedio subió 38.7% en autos nuevos y 39.6% en autos usados, según TransUnion.

¿Cuál es la deuda total de los hogares en EE.UU. actualmente?

La deuda total alcanzó $18.8 billones al cierre del segundo trimestre de 2026, con 4.7% de esa cifra en algún grado de morosidad.

¿Qué grupo de la población está más afectado?

Los consumidores más jóvenes y los hogares de menores ingresos muestran las mayores debilidades crediticias, según investigadores de la Fed de Nueva York.

¿Qué debo hacer si sé que no podré pagar mi hipoteca o mi auto este mes?

Contactar al prestamista de inmediato para explorar planes de tolerancia antes de que se reporte el atraso, ya que actuar a tiempo reduce el daño al historial crediticio.

Conclusión

Si la tendencia actual se mantiene, es probable que en los próximos meses más familias caigan en mora y enfrenten el riesgo de perder su auto o su vivienda, especialmente aquellas que ya destinan una parte importante de su ingreso a cubrir cuotas más altas que hace apenas cinco años.

Vigilar el presupuesto mensual y buscar opciones ante el primer signo de dificultad, en lugar de acumular un retraso, puede ser la mejor alternativa para salir del problema de liquidez o enfrentar consecuencias legales y financieras mucho más costosas.

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