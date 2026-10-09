Pronóstico del tiempo en Chicago para este viernes 9 de octubre

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Por eso mismo, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 9 de octubre.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) y una mínima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) . La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 56 durante la primera mitad del día y del 3 a lo largo de la noche. Luego, se esperan cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 8.08 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer se producirá a las 06:56 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:19 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana tendremos nubes y claros. La temperatura máxima estimada será de 77 grados Fahrenheit (25ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 61 (16 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 4% por la mañana, 11% por la tarde y 4% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es aconsejable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima