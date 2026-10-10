Agua, costas y ciudades: The Visioneers lleva a CBS historias sobre el futuro del planeta

“El futuro no es algo que debamos esperar. Se está construyendo ahora mismo, muchas veces en lugares que jamás imaginaríamos”.

Con esa premisa, The Visioneers with Zay Harding regresa a CBS con nuevas historias sobre conservación, innovación y las personas que trabajan para enfrentar algunos de los principales retos ambientales del planeta.

La serie, conducida por el explorador internacional Zay Harding, fue renovada por dos temporadas adicionales, por lo que continuará en CBS hasta la temporada televisiva 2027-2028. Su propuesta combina viajes y aventuras con historias sobre ciencia, tecnología y protección de los recursos naturales.

Para los habitantes de Nueva York, donde una gran parte de la población vive en una extensa zona urbana rodeada por ríos, bahías y áreas costeras, los temas que aborda el programa tienen una conexión directa con la vida cotidiana. El agua, los parques, los espacios naturales y la salud de los ecosistemas forman parte del entorno de millones de neoyorquinos y también están vinculados con la calidad de vida y la actividad económica del estado.

A lo largo de sus episodios, Harding se encuentra con científicos, ingenieros, defensores ambientales y ciudadanos involucrados en iniciativas relacionadas con el agua limpia, la conservación de los océanos, la protección de los ecosistemas y el desarrollo de nuevas tecnologías.

La nueva temporada llevará al programa por escenarios tan diversos como la Gran Barrera de Coral, puertos, autódromos y campos de flores silvestres en Estados Unidos, utilizando cada lugar como punto de partida para conocer proyectos y nuevas formas de abordar los retos ambientales.

Entre los invitados de esta temporada se encuentran el actor Edward Norton; Kelvin Beachum, exjugador de línea ofensiva de los Arizona Cardinals y defensor del acceso al agua limpia y la conservación de los océanos; el piloto de NASCAR Austin Green, quien se pone al volante para probar tecnología de vanguardia en las pistas; y Luci Baines Johnson, quien continúa el legado ambiental de su madre, Lady Bird Johnson.

La participación de figuras conocidas se combina con historias de científicos, innovadores y defensores que trabajan lejos de los reflectores. El programa busca acercar al público a iniciativas que podrían quedar fuera de la conversación cotidiana y mostrar cómo la ciencia y la innovación están siendo utilizadas para responder a problemas concretos.

“Las soluciones a nuestros mayores desafíos ya están en manos de personas con el valor de imaginar un mundo mejor y la determinación de hacerlo realidad”, dijo Thais López V., presidenta de la Fundación VoLo, organización que produce la serie en alianza exclusiva con Hearst Media Production Group.

La Fundación VoLo apoya iniciativas climáticas basadas en la ciencia y trabaja también en proyectos relacionados con educación y salud.

Uno de los elementos centrales de The Visioneers es mostrar el lado humano detrás de estas iniciativas. Investigadores, trabajadores, empresarios, comunidades y voluntarios aparecen como protagonistas de historias que buscan explicar no sólo qué está cambiando en el planeta, sino también qué se está haciendo para responder a esos cambios.

“Construir un futuro más sostenible puede ser una aventura atractiva y práctica”, señaló Bryan Curb, presidente de Hearst Media Production Group, al anunciar la renovación.

La serie forma parte de CBS WKND, el bloque de programación educativa e informativa de la cadena. Su continuidad durante dos temporadas más amplía el espacio para historias que conectan la ciencia y el medioambiente con experiencias concretas en distintos lugares del mundo.

Más que presentar los problemas ambientales como asuntos lejanos, The Visioneers pone el foco en las personas que trabajan sobre el terreno y en las ideas que están cambiando la manera de relacionarnos con los recursos naturales. Para los neoyorquinos, esa mirada puede ayudar a conectar los grandes desafíos ambientales con los ríos, costas, parques y comunidades que forman parte de su propio entorno.