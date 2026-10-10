Clima de hoy en Nueva York para este sábado 10 de octubre

¿Qué ropa usar para salir este sábado en Nueva York? El pronóstico del tiempo para las siguientes horas en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) y una mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC). Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 2% durante el día y del 3% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 13% en el transcurso del día y del 14% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 3.73 mph durante la primera mitad del día y los 3.73 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:01 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:24 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 59 y los 64 grados Fahrenheit (15 y 18 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 100% por la mañana, 88% por la tarde y 100% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.