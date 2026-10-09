Sofía Vergara le pone picante a la polémica con Joe Manganiello

Sofía Vergara reaccionó con aplausos y compartió en su Instagram una historia de su hijo, Manolo González Vergara, sobre las personas narcisistas, justo cuando las declaraciones de Joe Manganiello sobre su matrimonio están más presentes que nunca.

El joven publicó una reflexión sin mencionar nombres, pero el momento en que apareció el mensaje despertó comentarios por su coincidencia con las revelaciones del actor en sus memorias, “Bloodlines”.

El mensaje de Manolo que compartió Sofía

“Recuerden algo, cuando traten con narcisistas, no importa cuánto hagas por ellos igual estarán resentidos por eso y nada de lo que hagas será suficiente. Ellos siempre te van a pintar como el malo de la película”, escribió Manolo en sus redes sociales, donde también compartió una lista de características asociadas con este tipo de personalidad.

La reacción de Sofía terminó por darle mucho más impulso a lo expresado por él. La actriz respaldó la publicación de su hijo con emojis de aplausos y la replicó en sus historias.

Historia de Manolo González Vergara. Tomada de @manologonzalezvergara. Crédito: Cortesía

Las revelaciones de Joe Manganiello sobre su matrimonio

La polémica se reavivó durante la promoción de “Bloodlines”, libro en el que Manganiello aborda el final de su relación con Vergara y las dificultades que atravesó por una enfermedad autoinmune. En declaraciones a la revista “People”, el actor relató que se sintió solo y poco acompañado emocionalmente durante una etapa especialmente complicada de su salud. Incluso aseguró que su entonces esposa le negaba los abrazos.

El actor dijo que esto afectó su matrimonio con la colombiana, ya que “se había vuelto completamente vacío de emotividad”.

La pareja se casó el 21 de noviembre de 2015 en una ceremonia celebrada en el hotel The Breakers, en Palm Beach, Florida, ante unos 400 invitados. Tras siete años de matrimonio, anunció su separación en julio de 2023.

Las diferencias también quedaron expuestas al hablar de los motivos de la ruptura. Sofía Vergara había explicado que sus posiciones frente a la maternidad influyeron en la decisión, pues no quería convertirse en madre a los 51 años. Manganiello, por su parte, aclaró que ambos intentaron formar una familia mediante tratamientos de fertilidad y que su estado de salud también influyó en ese proceso.

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