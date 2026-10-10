¿Por qué 4.8 millones de toneladas de diésel ruso no serían suficientes para bajar los precios?

El presidente Donald Trump anunció este viernes 9 de octubre un acuerdo con Vladimir Putin que permitiría llevar más de 4.8 millones de toneladas de diésel ruso a los mercados estadounidense y mundial, como una medida de emergencia para reducir los precios récord que ha tenido el combustible en los últimos días.

Este viernes, el galón de diésel cuesta $6.28 en promedio nacional, por lo que la medida busca aliviar el transporte y el costo de los productos. Sin embargo, los especialistas advierten que la rebaja en la bomba de gasolina podría ser mínima.

De hecho, el acuerdo tiene una importante contradicción: Washington acaba de suavizar temporalmente restricciones que formaban parte de la presión económica contra Moscú. Si los cargamentos solo reemplazan combustible que Rusia vendía a otros países, el suministro mundial casi no cambiará y tampoco desaparecerán los recargos que ya afectan entregas, alimentos y mercancías.

El alivio sería limitado

En su anuncio, Trump detalló que Rusia enviaría más de 300,000 toneladas de inmediato, otras 500,000 en noviembre, un millón después y tres millones adicionales “dentro de un corto periodo”. Pero todavía faltan datos públicos sobre compradores, rutas, precios y fechas precisas de llegada. Además, el último tramo depende del estado de las refinerías rusas.

El presidente afirmó que lograr “precios más bajos para los estadounidenses, especialmente nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros” era su principal prioridad. La señal hizo bajar los futuros del diésel, aunque en la práctica no garantiza una reducción equivalente en las estaciones de servicio.

Michael Lynch, miembro distinguido de Energy Policy Research Foundation, explicó el límite claro del acuerdo: “Si recibimos diésel de Rusia, básicamente significa que sus clientes actuales no lo recibirán”. Esos compradores tendrían que buscar combustible en otra parte, manteniendo la presión sobre el mercado internacional.

Nueva York podría notar poco el cambio

El estado de Nueva York registró el viernes un promedio de $6.51 por galón de diésel, un precio por encima del promedio nacional de $6.28; Nueva Jersey marcaba $6.33. En Newark, alcanzaba aproximadamente $6.41, un precio especialmente alto para transportistas, pequeños negocios y servicios de entrega.

Lynch sostuvo que “lo mejor que se podría esperar es una pequeña caída” en lugares como Nueva York, Nueva Jersey y Philadelphia. Si bien existe la posibilidad de que la Costa Este sea una de las primeras regiones del país en beneficiarse por su infraestructura portuaria, el experto descartó un cambio importante a escala nacional.

Es decir, no esperes que el acuerdo reduzca de inmediato tu cuenta semanal. Incluso una rebaja localizada necesitaría atravesar contratos, transporte, almacenamiento y márgenes comerciales antes de llegar a la bomba o al precio final de un producto.

El precio del diésel influye en el costo de tus compras

El diésel es el combustible que mueve camiones, trenes, maquinaria agrícola y buena parte de las redes de reparto de mercancía. La Administración de Información Energética señaló que el precio del diésel depende del petróleo crudo, los costos de distribución, los impuestos, los márgenes minoristas y el margen de refinación, es decir, la diferencia entre el costo del crudo y el precio mayorista del combustible.

Esta presión suele aparecer primero en los precios de la carne, frutas y verduras, porque requieren cosecha, refrigeración y reposición frecuente. También puede trasladarse a cargos por paquetes o pedidos en línea, de modo que el beneficio para quien no maneja un vehículo diésel sería indirecto y tardaría más.

Esa es la verdadera prueba del acuerdo con Rusia: no cuántas toneladas se anuncian, sino si aumentan la oferta neta y reducen los costos logísticos.

La licencia tiene límites

La Oficina de Control de Activos Extranjeros emitió la Licencia General 135, que autoriza hasta las 12:01 a.m. del 7 de abril de 2027 la venta, entrega, descarga e importación de diésel de origen ruso, incluso dentro de Estados Unidos.

El permiso no elimina todas las sanciones. Mantiene, por ejemplo, restricciones sobre débitos en cuentas estadounidenses del Banco Central ruso, el Fondo Nacional de Riqueza y el Ministerio de Finanzas de Rusia.

Clayton Seigle, estratega energético del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, advirtió que el volumen probablemente no bastará para bajar los precios, pero “sí libera a Moscú de la presión sobre sus ingresos”. El alivio al consumidor queda así enfrentado al riesgo de financiar indirectamente al gobierno ruso durante la guerra en Ucrania.

Cómo proteger tu presupuesto

Si conduces para trabajar, compara precios por zona antes de cargar y calcula el costo por milla, no solo por galón. También puedes agrupar recorridos, revisar la presión de los neumáticos y confirmar si tu empleador o plataforma ajustará reembolsos y recargos por combustible.

Si compras alimentos o recibes paquetes con frecuencia, compara el total final, incluidos los cargos de entrega. Evita asumir que el anuncio producirá una rebaja inmediata: revisa los precios durante las próximas semanas y conserva margen en tu presupuesto para transporte y comida.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el acuerdo para importar diésel ruso a EE.UU.

¿Cuánto diésel prometió Rusia?

Trump anunció entregas escalonadas por hasta 4.8 millones de toneladas, pero no divulgó un calendario completo, precio de compra ni empresas participantes.

¿Bajará pronto el precio del diésel?

Los expertos consultados por AP prevén, como máximo, un alivio pequeño y localizado. La escasez mundial y los problemas de refinación siguen sosteniendo precios altos.

¿Puede beneficiarse Nueva York o Nueva Jersey?

Sí, pero probablemente de forma limitada. Lynch identificó el corredor Nueva York–Nueva Jersey–Philadelphia como una de las zonas donde podría observarse una pequeña caída.

¿El acuerdo elimina las sanciones a Rusia?

No. La licencia autoriza operaciones relacionadas con diésel hasta abril de 2027, pero conserva otras restricciones financieras contra instituciones rusas.

¿Por qué el precio del diésel afecta a quienes usan gasolina?

Porque el diésel impulsa el transporte de alimentos, paquetes y mercancías. Si su costo permanece alto, parte de ese gasto puede trasladarse al precio que pagas.

Conclusión

El acuerdo con Rusia solo se convertirá en alivio real si los cargamentos salen de ese país, llegan a puertos estadounidenses y amplían la oferta en vez de redistribuirla. Hasta que existan contratos, fechas y precios verificables, te conviene tratar la promesa como una posible contención del alza, no como garantía de que el combustible, los alimentos o las entregas bajarán de precio.

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