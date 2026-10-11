EE.UU. detuvo a empresario aliado del chavismo que se encontraba en Venezuela

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a Álvaro Pulido Vargas, empresario colombiano vinculado al régimen chavista, quien era buscado desde hace años por presuntos delitos de soborno y lavado de dinero relacionados con contratos estatales venezolanos, anunció este domingo el fiscal general estadounidense, Todd Blanche.

“Las fuerzas del orden arrestaron a Álvaro Pulido Vargas, quien ahora enfrenta dos acusaciones federales separadas en EE.UU. de 2019 y 2021 por presuntos esquemas de lavado de dinero venezolano y sobornos por miles de millones de dólares vinculados al régimen de Maduro”, escribió Blanche en un mensaje publicado en X.

El fiscal general sostuvo que las presuntas actividades de Pulido perjudicaron a la población venezolana al desviar recursos de programas públicos destinados a suministrar alimentos, medicinas y viviendas.

También lo acusó de aprovechar el sistema financiero estadounidense para facilitar el enriquecimiento personal.

“Ninguna cantidad de tiempo o distancia detendrá al Departamento de Justicia de trabajar con nuestras fuerzas del orden federales y socios internacionales para perseguir a estos criminales y llevarlos ante la justicia en un tribunal estadounidense”, concluyó el fiscal general.

? Law enforcement on the @HSTaskForce arrested Alvaro Pulido Vargas where he now faces two separate federal indictments in the U.S. from 2019 and 2021 involving an alleged multibillion-dollar Venezuelan money laundering and bribery schemes tied to the Maduro regime.



His? pic.twitter.com/lTug2CVbQC — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) October 11, 2026

Pulido comparecerá ante un tribunal en Miami

El arresto se produjo tras una investigación en la que participaron la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a través de su división de Investigaciones de Seguridad Nacional, según informó Nicole Navas Oxman, portavoz del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.

La portavoz no precisó cómo Pulido pasó a estar bajo custodia estadounidense, pero indicó que su primera comparecencia ante un tribunal está prevista para el martes en Miami.

El empresario había sido acusado en una corte federal de esa ciudad en 2019 y nuevamente en 2021. La investigación también involucra a su socio comercial de larga trayectoria, Alex Saab, quien mantuvo vínculos con el régimen de Nicolás Maduro.

Las autoridades estadounidenses habían ofrecido una recompensa de hasta $10 millones de dólares por información que permitiera localizar y detener a Pulido.

Contratos estatales en Venezuela

Los fiscales estadounidenses alegan que Pulido y Saab participaron en un esquema que utilizó empresas ficticias y cuentas en el extranjero para canalizar sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de contratos gubernamentales, según Associated Press.

Esos acuerdos estaban relacionados con la importación de alimentos y medicinas, así como con programas de construcción de viviendas de bajo costo.

Según las acusaciones, el esquema permitió obtener ganancias ilícitas mientras los programas públicos debían atender necesidades básicas de la población venezolana.

Pulido fue detenido en Venezuela en 2023 durante una operación anticorrupción relacionada con la petrolera estatal PDVSA, impulsada cuando Delcy Rodríguez era vicepresidenta de Maduro. No obstante, las autoridades estadounidenses continuaron reclamándolo por los casos federales pendientes.

Saab, también de origen colombiano, fue enviado a Estados Unidos por las autoridades venezolanas en mayo. El mes pasado se declaró culpable en un caso de sobornos relacionado y aceptó cooperar con las autoridades estadounidenses, además de entregar $195 millones de dólares en ganancias ilícitas, según la información del caso.

Hasta este domingo, las autoridades venezolanas no habían emitido una declaración pública sobre la detención de Pulido.