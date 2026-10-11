Nueva York: pronóstico del tiempo para este domingo 11 de octubre

¿Cómo deberías prepararte para salir por las calles de Nueva York este domingo? El pronóstico del tiempo para el día de hoy en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) y una mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC). Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a sentir será de 59ºF (15ºC) de máxima y 59ºF (15ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Sabemos que ésta puede ser tu próxima duda y también contamos con respuesta para ti. Según las predicciones, la probabilidad de precipitaciones es del 98% durante el día y del 96% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 26% en el transcurso del día y del 54% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 11.18 mph durante la primera mitad del día y los 11.18 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:03 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:22 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos más nubes que claros con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 70 grados Fahrenheit (14 y 21ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 70% por la mañana, 8% por la tarde y 70% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.