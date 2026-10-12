El tiempo de hoy en Chicago para este lunes 12 de octubre

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Lo sabemos, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 12 de octubre.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 86 grados Fahrenheit (30ºC) de máxima y los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica o”temperatura real” que se espera para esta jornada será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 9 durante el día y del 49 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, tendremos nubes escasas.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:59 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:14 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá nubes y claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Se estima que la temperatura máxima sea de 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 64 (18 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 11% por la mañana, 64% por la tarde y 11% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima