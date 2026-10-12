Netflix inicia la producción de la serie autobiográfica sobre Angélica Rivera

Este lunes, Netflix ha anunciado que comenzó con la producción de una serie biográfica sobre Angélica Rivera. Esta nueva serie llegará a la plataforma en el 2027.

El proyecto no solo es esperado porque contará la vida de la afamada actriz mexicana y exprimera dama de México, sino también porque la protagonista será Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y del productor mexicano José Alberto Castro.

Sofía Castro interpretará a su madre en esta serie. Crédito: Toño Cruz | Mezcalent

Los rumores sobre esta serie existen desde hace años; incluso en 2018 fue la primera vez que se dijo que Rivera estaba buscando vender el proyecto a Netflix. Finalmente, alcanzó hacerlo y la producción estará a cargo de los mismos que estuvieron al frente de “Luis Miguel, la serie”.

Por ahora no se han compartido muchos detalles sobre la serie, solamente que su estreno está programado para el próximo año.

Al mismo tiempo que se ha hablado de la serie, también se ha dicho que la exprimera dama de México publicará su propio libro autobiográfico.

Lo que se dice es que esta serie biográfica se centrará en su vida profesional como actriz, incluyendo la popularidad que alcanzó al protagonizar “Destilando amor”, y también se abordará su vida como primera dama al ser esposa de Enrique Peña Nieto, de quien se divorció en el 2019.

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