Bill Gates dejará menos del 1% de su fortuna a sus hijos porque “no sería un favor para ellos”

Bill Gates aseguró que solo heredará menos del 1% de su fortuna a sus tres hijos porque considera que entregarles una riqueza descomunal “no sería un favor para ellos”. La decisión no es menor. La medición más reciente de su fortuna ronda los $116,000 millones. Esto significa que el 1% equivaldría a $1,160 millones, aunque Gates no ha revelado una cantidad fija ni cómo distribuirá la herencia.

Si bien la proporción parece mínima, el monto seguiría siendo extraordinario. Si su afirmación se materializa, Jennifer, Rory y Phoebe recibirían unos $387 millones cada uno si se dividiera en partes iguales. Sin embargo, se trata de un cálculo hipotético porque no hay una cifra concreta y su fortuna cambia con el mercado.

Su postura también plantea una reflexión para otras familias: hablar de la herencia con anticipación puede ayudar a evitar expectativas equivocadas, conflictos y decisiones financieras basadas en un dinero que quizá nunca llegue.

Una herencia pequeña solo en porcentaje

Gates explicó su decisión durante una entrevista con el empresario y presentador Raj Shamani. El cofundador de Microsoft sostuvo que sus hijos tuvieron una buena educación y numerosas oportunidades, pero no heredarán la mayor parte de su patrimonio.

“Mis hijos recibieron una gran crianza y educación, pero menos del 1% de la riqueza total, porque decidí que no sería un favor para ellos”, afirmó Gates.

Con un patrimonio cercano a $116,000 millones, cada décima de punto porcentual representa alrededor de $116 millones. Por eso, cualquier cifra definitiva dependerá del valor de sus activos y de las condiciones establecidas en su testamento.

Gates rechaza la idea de crear una dinastía

Sin embargo, Gates también aclaró que la decisión no responde a un distanciamiento familiar, según su explicación, sino al deseo de que sus hijos desarrollen carreras y logros propios.

“No es una dinastía. No les estoy pidiendo que dirijan Microsoft”, señaló Gates durante la entrevista y agregó que quiere darles la oportunidad de obtener “sus propios ingresos y éxito” sin quedar eclipsados por la fortuna que él acumuló.

Los tres hijos de Gates son producto de su relación con su exesposa Melinda French Gates: Jennifer Gates Nassar, Rory Gates y Phoebe Gates.

La mayor parte de la fortuna de Gates irá a filantropía

El plan de herencia coincide con la promesa de Gates de donar la mayor parte de su riqueza a la Fundación Gates. En mayo de 2025 anunció que la organización gastará más de $200,000 millones hasta 2045 y cerrará permanentemente el 31 de diciembre de ese año.

“Daré prácticamente toda mi riqueza a través de la Fundación Gates durante los próximos 20 años para ayudar a salvar y mejorar vidas en todo el mundo”, afirmó entonces. La suma proyectada incluye el patrimonio actual de la fundación y futuras aportaciones personales.

El empresario sostiene que esos recursos serán utilizados para ayudar a quienes enfrentan mayores necesidades. Durante sus primeros 25 años, la fundación distribuyó más de $100,000 millones y ahora planea aproximadamente duplicar esa cifra.

El destino del patrimonio, la conversación que muchas familias evitan

El caso de Gates es extremo, pero el desacuerdo sobre las herencias afecta a hogares con patrimonios mucho menores. Un estudio nacional de Fidelity Investments de 2025 encontró que 68% de los padres mayores de 55 años, con al menos $500,000 en activos invertibles e hijos adultos de entre 25 y 54 años, no había comunicado cuánto heredarían sus hijos o si recibirían algo.

Sobre el tema, Gates recomendó “explicar desde temprano” la filosofía familiar y dejar claro que el apoyo emocional no depende del tamaño de la herencia. También sostuvo que los padres pueden ofrecer oportunidades de estabilidad, sin que esto implique entregar automáticamente toda su riqueza.

Si tienes bienes, te conviene conversar con tu familia, preparar un testamento válido y revisar las designaciones de beneficiarios en cuentas bancarias, seguros y planes de jubilación. La falta de comunicación puede provocar que tus hijos cuenten con recursos que quizá se destinen a otros familiares, gastos médicos o causas benéficas.

Las herencias en Nueva York y Nueva Jersey

La planificación también puede reducir sorpresas fiscales. En 2026, la exclusión básica federal aplicable a los impuestos sobre sucesiones y donaciones es de $15 millones por persona, pero Nueva York aplica su propio impuesto patrimonial a herencias que superen una exclusión básica de $7.35 millones.

Nueva Jersey no cobra impuesto de herencia a hijos, nietos, padres, abuelos ni cónyuges, considerados beneficiarios de Clase A. Otros familiares o beneficiarios podrían enfrentar tasas estatales según su relación con la persona fallecida.

Si vives en Nueva York o Nueva Jersey, revisa las reglas estatales antes de transferir propiedades o dinero. Un testamento organiza la distribución, pero otros instrumentos (como fideicomisos, beneficiarios designados y donaciones en vida) pueden tener consecuencias legales y fiscales diferentes.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la herencia de Bill Gates

¿Cuánto heredarán los hijos de Bill Gates?

Gates solo confirmó que recibirán conjuntamente menos del 1% de su riqueza. No reveló una cantidad exacta ni la distribución individual.

¿Cuánto representa actualmente el 1% de su fortuna?

Con un patrimonio estimado de $116,000 millones, equivale a unos $1,160 millones. La cantidad cambia porque su patrimonio fluctúa.

¿Quiénes son los hijos de Bill Gates?

Son Jennifer Gates Nassar, Rory Gates y Phoebe Gates, nacidos durante su matrimonio con Melinda French Gates.

¿Qué hará Gates con el resto de su riqueza?

Prometió donar prácticamente toda su fortuna mediante la Fundación Gates, que planea gastar más de $200,000 millones y cerrar en 2045.

Conclusión

La decisión de Gates demuestra que una herencia no depende únicamente de cuánto dinero se acumula, sino del propósito que cada familia asigna a ese patrimonio. Si tus hijos desconocen tus planes, hablar ahora y dejar instrucciones legales claras puede evitar que una expectativa financiera se convierta después en un conflicto familiar.

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