Más de 1,200 esposas de multimillonarios están a punto de heredar parte de $6.6 billones

Más de 1,200 esposas de multimillonarios se encuentran entre los cerca de 5,000 cónyuges e hijos adultos que recibirán parte de una transferencia de riqueza valuada en $6.6 billones durante la próxima década.

Este dato no es una frivolidad entre las familias más poderosas del mundo. En realidad, el cambio de manos de algunas de las mayores fortunas del mundo podría modificar el control de empresas, inversiones y fundaciones antes de 2035, según un informe de la firma de inteligencia patrimonial Altrata presentado este viernes.

La cifra coincide con el crecimiento de la riqueza entre los multimillonarios en todo el mundo, cuyo patrimonio conjunto llegó a $15.1 billones y está repartido entre un récord de 3,795 personas.

Este reporte también sirve como una lección fundamental para las familias con cualquier tipo de patrimonio, sin importar cuán modesto pueda ser: planificar la transmisión de un patrimonio es fundamental para proteger una vivienda, un negocio o los ahorros familiares y evitar disputas o posibles despojos.

La transferencia de riqueza concentrará más poder

Altrata estima que los herederos recibirán alrededor de una tercera parte de la riqueza acumulada por los multimillonarios actuales. La transferencia abarcará esposos, hijos, hermanos, nietos y organizaciones filantrópicas vinculadas a estas familias.

No se trata únicamente de efectivo. Los beneficiarios podrían asumir el control de inmuebles, acciones de empresas públicas, negocios privados y portafolios de inversión, de acuerdo con el reporte citado por Fortune.

En términos prácticos, la sucesión definirá qué negocios se expanden, dónde se invierte capital y qué proyectos podrán contar con financiamiento privado en los próximos años.

¿Por qué las esposas heredarán una parte mayor?

Las herencias también están favoreciendo el enriquecimiento de las mujeres, cerrando brechas de género. Si bien actualmente solo el 13% de los multimillonarios actuales son mujeres, las esposas serán uno de los grupos con mayor participación en la próxima ola de herencias.

Se trata de una consecuencia lógica de un fenómeno demográfico: los hombres mayores de 60 años concentran una proporción importante de las mayores fortunas mundiales, pero al morir la mayoría ha designado a sus esposas para recibir y administrar sus fortunas.

Altrata calcula que más de 1,235 cónyuges mujeres, que equivalen al 90% de las parejas de multimillonarios, heredarán una porción relevante de la riqueza de sus esposos antes de 2035. Como consecuencia, habrá una mayor presencia femenina tomando decisiones sobre activos de gran escala en los próximos años.

Esta transición puede generar “mayor diversidad” en las decisiones de inversión y propiedad, indica el informe. También señaló que “podría impulsar más actividad emprendedora y participación de capital de riesgo entre la clase femenina adinerada”.

La mala noticia es que esta transferencia no implica que estas grandes fortunas vayan a redistribuirse entre la población, sino que continuará, principalmente, dentro de las mismas familias.

La Generación X se perfila como heredera

Los hijos adultos de multimillonarios pertenecientes a la Generación X serán, según Altrata, el grupo más numeroso en la línea de sucesión. Aunque los millennials y la Generación Z concentran buena parte de la atención, los herederos de alrededor de 48 años podrían recibir la mayor parte de esos activos.

“El grupo de la Generación X es, por mucho, el más numeroso en la línea de sucesión de sus padres adinerados”, indicó Altrata.

Además, el 23% de estos hijos adultos ya trabaja en los negocios familiares, normalmente junto a sus padres o transitando a tomar el control. Esto anticipa que muchos no solo recibirán dinero, sino que también dirigirán estas compañías y decidirán sobre empleos e inversiones en sectores relevantes.

El relevo podría cambiar la forma de invertir y hacer negocios.

Los nuevos beneficiarios pueden tener prioridades diferentes a las de la generación que creó estas fortunas. El informe anticipa un mayor interés en implementar tecnología, combatir el cambio climático e “inversión de impacto”, una estrategia que busca rendimiento financiero junto con objetivos sociales o ambientales.

Pero Altrata advirtió que la transferencia de estas fortunas se dará en un contexto de “creciente complejidad, tensiones geopolíticas y grandes cambios ambientales y tecnológicos”.

Ese factor puede volver más compleja la planificación de empresas familiares y patrimonios transnacionales, especialmente cuando existen propiedades, inversiones o herederos en distintos países.

¿Qué puede aprender una familia trabajadora sobre las herencias?

La escala de estas cifras es excepcional, pero este tipo de decisiones puede afectar a cualquier hogar. Una vivienda, una cuenta de retiro, un seguro de vida o un negocio familiar pueden causar conflictos, gastos legales y pérdidas si no existe un plan de sucesión.

Algunas medidas para revisar son:

Actualizar el testamento tras cambios familiares o patrimoniales

tras cambios familiares o patrimoniales Confirmar los beneficiarios de seguros, cuentas bancarias, fondos de retiro y planes 401(k)

de seguros, cuentas bancarias, fondos de retiro y planes 401(k) Documentar la titularidad de viviendas, vehículos, negocios y activos en Estados Unidos o el extranjero

de viviendas, vehículos, negocios y activos en Estados Unidos o el extranjero Buscar asesoría legal si hay herederos menores, familiares fuera del país o propiedades compartidas

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre transferencia de bienes entre multimillonarios en la próxima década

¿Cuántas esposas de multimillonarios heredarán riqueza antes de 2035?

Altrata estima que 1,235 esposas recibirán una parte de la riqueza transferida por multimillonarios en la próxima década.

¿Cuánto dinero cambiará de manos?

La proyección es de $6.6 billones distribuidos entre aproximadamente 5,000 cónyuges e hijos adultos de multimillonarios.

¿Por qué las mujeres serán las principales herederas?

Los hombres mayores de 60 años dominan el grupo de multimillonarios; por ello, sus esposas son parte central de la línea de sucesión.

¿Qué generación recibirá más patrimonio?

La Generación X será la más numerosa entre los herederos y su edad típica ronda los 48 años, de acuerdo con Altrata.

¿Qué pueden heredar además de dinero?

Los beneficiarios pueden recibir inmuebles, acciones, negocios privados y carteras de inversión.

Conclusión

La transferencia de fortunas por valor de hasta $6.6 billones redefinirá quién controla una parte importante de la riqueza, las empresas y las inversiones mundiales. Pero para la mayoría de las familias, hay una advertencia más cercana: sin un testamento, documentos claros y beneficiarios actualizados, incluso un patrimonio modesto puede quedar expuesto a pérdidas, retrasos y disputas.

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